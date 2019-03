Castañón pide a su equipo «más carácter» después de la mala imagen de Tuilla Castañón espera más carácter a sus futbolistas. / MARIETA El entrenador del Avilés mantuvo una charla con los futbolistas en busca de una reacción para los próximos compromisos N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Jueves, 14 marzo 2019, 02:59

El entrenador del Real Avilés aprovechó la primera sesión de la semana para pasar revista a la tropa y recordar ciertas premisas que no se vieron plasmadas el domingo en El Candín. Juanma Castañón se reunió en los vestuarios de La Toba durante más de media hora con sus futbolistas, repasando lo sucedido ante el Tuilla y la diferencia de rendimiento sobre lo expuesto en Llanes siete días antes.

«No me gustó lo que vimos el domingo. El equipo no compitió como tenía que hacerlo, con intensidad, metiendo el cuerpo, el pie, los brazos, como hacía el Tuilla en todas las disputas. Nos faltó carácter y un poco de picardía para dormir el partido cuando queda un minuto para el descanso». Castañón no se mostró agrio en sus explicaciones, pero «he sido bastante claro y he pedido a la gente que en el campo se tiene que notar quien se la está jugando», en clara referencia al partido del domingo ante el Praviano (16.45, Suárez Puerta). «Ellos ya tienen hecha su temporada, aunque la pueden mejorar claro. Nosotros estamos luchando por la permanencia y tenemos que hacer valer esa necesidad a la hora de competir, de disputar».

Dicho lo cual, al trabajo de campo para cumplir una sesión que «me gustó», dijo el técnico, por la buena actitud del personal: «Han trabajado muy bien y creo que tienen asimilado lo que les pido». El equipo se ejercitará hoy de nuevo en Llaranes y mañana la cita está señalada en el Suárez Puerta. Castañón ya tiene recuperado a Pedro, Patxi y Armando, que regresaron de Mallorca, y el juvenil Carlos Núñez, a cuestas con su fascitis plantar, seguirá siendo baja.