Centenenario en blanquiazul para Davo Armengol

David Armengol, que el próximo 13 de junio cumplirá 35 años, ya es historia del Real Avilés Industrial. El miércoles en Sotrondio cumplió cien partidos como blanquiazul entre Liga y fases tanto de ascenso como de permanencia en Segunda B. Sin embargo, sumando también la Copa del Rey y la Copa Federación, las participaciones del guardameta ovetense con el cuadro realavilesino ascienden a 115, lo que le sitúan como el segundo portero con más partidos desde 1983 tras el recordado Santi Calvo, que alcanzó la friolera de 212 entre Liga, fases y Copa del Rey.

Todavía mascando el agridulce, más agrio que dulce, empate cosechado frente al San Martín, el experimentado cancerbero reconocía ayer a este periódico su «orgullo» por «alcanzar una cifra tan importante en un club con la historia del Real Avilés Industrial. Para mí quiere decir muchas cosas y ojalá que pueda seguir sumando».

Superado el centenario, hay dos preguntas que siempre deben responderse: el mejor y el peor momento de una historia de dos etapas que se inició en junio de 2011 y que todavía continúa. «Tengo un mejor momento y dos peores. El mejor, sin duda, la temporada 2013-2014, la del 'play off' de ascenso a Segunda. Y los peores, precisamente el último partido de ese curso, en Llagostera, y también el descenso contra el Eldense. Jugué el partido de vuelta de la promoción y fue muy duro. Se sufre mucho cuando se lucha por ascender y no se consigue, pero descender es algo que no soy capaz de explicar», comenta el protagonista.

Davo ha vivido de todo con la camiseta del Avilés. Llegó con 25 años en el verano de 2011 procedente del Lealtad, donde se había ganado a pulso ser considerado como uno de los mejores porteros de la Tercera asturiana. Ese curso apenas le cedió el puesto al canario David Alemán, disputando un 'play off' de ascenso a Segunda B que se truncó a las primeras de cambio frente al Coria. «En la ida empatamos a cero en el típico partido de 'play off' en el que ningún equipo quiere cometer errores. Fue un partido marcado por el viento. En la vuelta se vivió un ambiente espectacular en el Suárez Puerta. Nunca más volví a ver el campo así. Todo empezó muy bien con el 1-0, pero después, con un tanto de penalti, se pusieron 1-2. La gente nos llevó en volandas y conseguimos el 2-2, pero no nos dio para más. Fue un día difícil también», rememora con detalle.

Pese a todo, debido a la compra de la plaza la campaña siguiente debutó en Segunda B, disputando doce partidos, con más protagonismo para Rebollo. En un curso complicado en líneas generales, disfrutó del liderato en la categoría durante una semana, algo que no se repetía en la categoría desde la temporada 1994-1995.

En su curso dorado, el 2013-2014, disputó 26 partidos de Liga, compartiendo portería con Ángel Díez, cerrando su primera etapa blanquiazul con una temporada 2014-2015 para el olvido, que finalizó con descenso y en la que apenas acumuló seis partidos, con Alejandro, actual meta del Llanera, como titular habitual para Uribe, Díaz Galán y Barla. Lo poco destacable de esa campaña para Davo fue su debut en Copa del Rey, disputando las dos primeras rondas ante Marino y Barakaldo. En la primera de ellas, fue protagonista siendo clave en la tanda de penaltis.

Segunda etapa

Después de tres temporadas en el Marino y dos en el Caudal en las que disputó sin éxito hasta cinco 'play off' de ascenso a Segunda B, este verano se fraguó su regreso al Real Avilés, algo con lo que en un principio no se contaba teniendo en cuenta que en un principio Guille Lara iba a continuar en la entidad blanquiazul. El fichaje de Javi Porrón por el Caudal aceleró el trasvase y Armengol está «encantado» de nuevo en Avilés, ciudad a la que espera regalar un ascenso en el campo. «Las cosas se han puesto más difíciles que hace unas semanas, pero todavía quedan partidos por delante, el equipo transmite sensaciones positivas a pesar de la mala fortuna que estamos teniendo y claro que lo podemos conseguir», arenga.

A pesar de tener como mínimo una de las tres mejores plantillas de la categoría y de tan solo mostrarse inferior a un rival en toda la temporada -frente al San Martín en el Suárez Puerta-, lo cierto es que el Avilés es ahora mismo quinto, algo que no tiene explicaciones demasiado racionales pero sí a nivel de sensaciones. «Se juntan varias cosas», reflexiona Davo. «Cuando llevas la iniciativa en los partidos, tienes la presión de ganar y te enfrentas a rivales bien trabajados y que esperan contras o errores, si no estás acertado y ves que a ti sí te hacen gol pues moralmente te afecta. Somos una plantilla joven y me quedo con que hay muy buen vestuario, mucha ilusión y nadie se rinde hasta el último minuto. Merecemos mejores resultados, el club merece un ascenso y nos lo dejaremos todo por tratar de conseguirlo».

