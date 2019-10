REAL AVILÉS César Gálvez: «El objetivo que me han marcado es luchar por el ascenso» De izquierda a derecha, César Gálvez, Jorge Caicedo y José Álvarez. / MARIETA El nuevo entrenador del Real Avilés, que afronta el proyecto con «mucha ilusión», fue presentado este mediodía junto a Jorge Caicedo SANTY MENOR AVILÉS Jueves, 17 octubre 2019, 14:45

El entrenador César Gálvez y el central colombiano Jorge Caicedo fueron presentados este mediodía en el Suárez Puerta como nuevos miembros del proyecto del Real Avilés. En sus primeras palabras, el entrenador donostiarra se mostró muy sincero. «En los últimos años he tenido varias propuestas, pero sólo quería volver a entrenar si era para hacerlo a buen nivel. Me han encargado luchar por ascender al Real Avilés y me parece una gran oportunidad. Por eso me he venido desde Murcia dejando allí a mi familia», explica.

El técnico tiene claro que «con la plantilla hecha y la temporada en curso, me tengo que adaptar yo a los jugadores que hay y no ellos a mí. He visto los ocho partidos que ha jugado el equipo y creo que hay mimbres para hacer bien las cosas. El cuarto puesto está a nueve puntos, que son muchos, pero hay tiempo para reconducir la situación. Mientras hay vida hay esperanza».

Por su parte, Jorge Caicedo reconoció que «la espera se hizo un poco larga, pero por fin estoy aquí, me han recibido muy bien y mi objetivo es adaptarme cuanto antes al equipo». El colombiano ve difícil jugar el sábado frente al Praviano porque «el tránsfer tardará en llegar», pero se encuentra «en forma» y «con ganas de ayudar al equipo. Ha venido un nuevo entrenador e intentaré demostrarle que puede contar conmigo cuando lo necesite».