Real Avilés | Cruce de malas rachas en el Nuevo Nalón

Patxi Sánchez, fichado el martes, tiene todas las papeletas para debutar hoy. / MARIETA El Avilés aspira a ganar tras seis partidos sin hacerlo ante un L'Entregu que no pasa por su mejor momento | Juanma Castañón repite esquema táctico con dos delanteros y piensa en dar la titularidad en la portería a Patxi Sánchez NACHO GUTIÉRREZ Sábado, 2 febrero 2019, 02:42

El campo sintético Nuevo Nalón será desde las 18 horas escenario de un partido al que sus dos contendientes llegan en rachas negativas en el casillero de resultados. L'Entregu llega a la cita como cuarto clasificado, pero con una sola victoria en los seis últimos compromisos; y el Avilés suma ya ocho jornadas sin ganar, con un par de empates como único acopio positivo.

Un partido, como tantos otros en esta última etapa del equipo blanquiazul, en el que cambian los roles, con L'Entregu favorito y aspirante a la fase de ascenso, y el Avilés cortejando en la zona cercana al descenso. Con esas premisas el partido hay que jugarlo y Juanma Castañón espera jugársela a un Marcos Suárez que es además de colega en el banquillo entreguino, amigo.

Para tal menester el técnico lenense tiene en mente, o eso parece por lo ensayado, realizar algún cambio en un once que va modelando un nuevo dibujo dentro del mismo estilo, según van entrando los refuerzos. El 4-1-4-1 pasa a un segundo plano con la apuesta de ampliar a dos el número de delanteros, Polo y Xavi. Cabe pensar que esta circunstancia acarrea reforzar las bandas para surtir de balones a los dos rematadores y sin extremos natos en la plantilla, Pereira y José Antonio se perfilan para ejercer en el Nuevo Nalón, si bien el zurdo arrastra una fascitis plantar que ponen en duda su concurso desde el principio. Pedro, que se desenvolvió bien por el carril ofensivo en San Gregorio, o el más interior David Pérez, serían las alternativas al plan inicial.

En la zona ancha Marcos Blanco es fijo y su pareja puede ser Berto Laviana o Nico Pandiani, siempre que Castañón no opte por una zaga de tres centrales, una variante que también tiene prevista el entrenador realavilesino.

Y en la portería hay que apostar por el nuevo inquilino, el balear Patxi Sánchez, al que Castañón quiere ver ya para poder evaluar si es el recambio de garantías que necesita el equipo y que no ha encontrado aún con el búlgaro Slavi. Contando con ese cambio y lo apuntado antes, el once inicial podrían formarlo Patxi Sánchez; Paulo, Santa, Naranjo, Barra; Pereira, Berto Laviana o Pandiani, Marcos, José Antonio o Pedro; Polo y Xavi. Slavi, David Pérez, Gowtham y Armando completan la convocatoria, aunque este último será el descarte tras no entrenarse tras su fichaje a mitad de semana.

En el equipo local su entrenador Marcos Suárez pierde al gozoniego y ex del Avilés, Borja Granda, por una rotura de fibras, y tiene tres altas, Beni y Miguel, tras sanción, y Regero. Los 19 jugadores disponibles están convocados.

Los dos entrenadores, que mantienen una estrecha relación, esperan que la balanza se decante de su lado. Suárez reconoce que «en estas últimas jornadas no estuvimos finos y sobre todo se nos han atragantado los equipos de abajo», el Universidad, que ganó en el Nuevo Nalón, y el Madalena, que empató. «La gente piensa que son partidos fáciles, pero los equipos empiezan a jugarse todas sus bazas y ganar cuesta mucho. Tengo claro que el Avilés nos va a plantar grandes dificultades, pero confío en ganar».

Castañón tiene puestas sus esperanzas «de cambiar la racha» en este partido, que ha preparado «con la vista puesta en ir a por los tres puntos sin especular. El rival es uno de los aspirantes a jugar por el ascenso, pero si acertamos y estamos seguros, podemos imponernos».