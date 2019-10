Dani Granda vuelve a jugar en el estadio avilesino casi una década después

Hasta ocho, nueve si añadimos a Ramón del Busto desde su cargo de ayudante que no puede ejercer con regularidad por motivos laborales, son los integrantes del Navarro con pasado más o menos reciente en el Real Avilés, primer equipo o cantera. A principios de semana ya recogimos el plus de motivación de dos de ellos, los últimos en cambiar de bando, Jaime Santa y Diego Polo. Esa lista se completa con Manu Rionda, Roscales, Pablo Nuño, Jaime Ramos, Carlos, Rubén Alonso y Dani Granda.

El último de los citados es un canterano que estuvo cuatro temporadas en el primer equipo blanquiazul, que dejó justo con la llegada de los buenos tiempos, la de Golplus: «Hablaron conmigo, pero fue el año en el que me trasladé a Málaga», dice el jugador, que es nativo de Valliniello. «Tengo buenos recuerdos de mi estancia en el Avilés y deseo que recupere su sitio en el fútbol, pero estoy jugando en el equipo de mi pueblo y espero que podamos darle una alegría a nuestra gente».

Es un partido de rivalidad, pero lo principal es que «los dos estamos necesitados de puntos y es un partido muy importante en el que solo pienso en la victoria», dice ilusionado ante su regreso, ocho años después, al Suárez Puerta, que no volvió a pisar: «Sería la primer vez desde que dejé el Avilés y tengo muchas ganas... pero no se sabe si el mister va a contar conmigo». Igual que hacía en el Avilés y con 31 años cumplidos, Dani Granda ejerce en el Navarro de comodín: «El caso es ayudar al equipo en lo que me pida Héctor, lo principal es el colectivo», dice tras recordar que ha jugado «en cuatro posiciones diferentes, medio centro, media punta, extremo y carrilero por la derecha».

En cuanto al resto de exjugadores del Real Avilés de la plantilla zulgrana, Manu Rionda jugó en la cantera y el filial blanquiazul, mientras que el resto, Roscales, Pablo Nuño, Jaime Ramos, Carlos y Rubén Alonso lo hicieron sólamente en la cantera. Sin duda, el recuperado derbi será un encuentro especial para todos los jugadores de la ciudad.