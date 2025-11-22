Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Por el juego mostrado, merecimos como mínimo el empate»

Alejandro Villalobos Mérida (Badajoz) Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El entrenador del Real Avilés Industrial, Dani Vidal, hizo un amplio resumen del encuentro a la conclusión del mismo: «A diferencia de los tres partidos anteriores, hicimos el mejor inicio, teniendo dos situaciones claras de gol. La primera del Mérida es una acción bien trenzada por ellos y con un pelín de mala suerte, porque Adri Gómez llega bien a la recepción de cara, pero con un contacto, se lo limpian y no podía parar la contra, porque ya tenía tarjeta amarilla».

En cualquier caso, «el equipo no le perdió la cara al partido y lo más justo al final del primer tiempo habría sido el empate. Esto va de eficacia, no de oportunidades, y ellos, en eso, estuvieron mejor. Con el 2-0, el equipo compitió hasta el final y logró recortar distancias. Por el realizado juego, el empate habría sido lo mínimo que se merecía conseguir», apuntó.

Continuando con su análisis de lo sucedido en el Romano José Fouto, el técnico catalán explicó que «más que el balance defensivo, ellos juegan bien el contraataque y el punta no se precipitó al tirar el desmarque en el 1-0. Evidentemente, hubo cosas que pudimos hacer mejor, pero ahí el rival, tanto a nivel técnico como a nivel de cómo jugó la acción, hizo méritos para meter el gol».

«Con los cambios, asumimos que Osky cubriera a Gaizka Martínez, que mide 1,90», reconoció

Con los cambios, «Gaizka Martínez, que mide 1,90, estaba con Osky. No nos quedaban más marcas para emparejarlo, y Osky estuvo con él hasta el final de la jugada del 2-0. Ellos jugaron bien sus cartas. Nosotros necesitábamos más gente de ataque y asumimos ese riesgo. Aun así, recortamos distancias en el marcador teniendo menos centímetros que ellos, pero no fue suficiente para llevarnos nada de aquí».

Por último, Vidal comentó lo que buscó con dos de las cinco sustituciones efectuadas: «Me gusta agitar el banquillo, porque confío mucho en todos los jugadores. En la fase ofensiva, queríamos más amenaza en situaciones de uno contra uno, y por ahí, decidimos meter a Quicala y a Isi. Sabíamos que estos dos jugadores son anárquicos, pero a la hora de hacer daño, nos dan más».

Fran Beltrán, técnico del Mérida: «Hicimos un buen partido ante un gran equipo» Fran Beltrán, técnico del Mérida, que encadena seis jornadas sin conocer la derrota, otorgó mucho valor a la apretada victoria contra el Real Avilés de cara a acechar los puestos de promoción de ascenso: «Estoy muy contento, porque veo una comunión extraordinaria entre los jugadores y la afición que nos ayuda una barbaridad en partidos igualados como éste. Jugamos muy bien contra un gran equipo». En la primera parte «estuvimos excelentes, presionamos muy arriba, tuvimos el balón y dispusimos de ocasiones para haber hecho un gol más. Jugamos contra un equipo que venía jugando muy bien y que venía sin encajar goles, pero que además tiene un gran entrenador con capacidad para ir leyendo lo que sucede en el partido. En un partido igualado, competimos muy bien y merecimos esta gran victoria».

Temas

Real Avilés