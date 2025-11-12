Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «¿Liderato? Llevamos una cultura del día a día muy buena y vamos a seguir con ella»

Santy Menor Avilés Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:56 Comenta Compartir

Consecuencias del ascenso de categoría, al entrenador del Real Avilés Industrial, Dani Vidal, le tocó salir a rueda de prensa de miércoles, apenas tres días después de analizar en el Príncipe Felipe el encuentro frente al Cacereño y a dos de recibir en el Suárez Puerta al Arenas de Getxo, un equipo que aún no sabe lo que es ganar fuera de casa pero al que, como siempre, el preparador blanquiazul respeta al máximo.

El entrenador catalán recupera para la causa a Santamaría, por lo que Yasser será el único futbolista que no podrá vestirse esta jornada por lesión, si bien «va mejorando» del fuerte golpe que recibió en el tobillo en el partido de Copa del Rey ante el Real Ávila. En cuanto a la alineación, no se esperan demasiados cambios, y menos en la línea defensiva, que volvió a mantener la portería a cero por segundo encuentro consecutivo.

En ese sentido, Vidal valora la mejora global del equipo en ese aspecto. Tras cinco jornadas repitiendo con Campabadal, Babin, Borja Granero y Osky atrás, el técnico reflexiona que «más allá de la línea defensiva, que a más tiempo que juegan juntos más se conocen y más se dan esas relaciones que se dicen socioafectivas, pienso que el otro día el equipo dio un paso adelante como bloque». Así, «en el primer tiempo decidimos regalarle algún metro más al rival en inicio, seleccionando mejor las presiones».

Además, «el trabajo colectivo de los extremos nos ayudó mucho por dentro. Tuvimos las líneas más juntas y eso hizo que la línea defensiva estuviese mucho más protegida. Contento con ello, aunque sinceramente no tenía excesiva preocupación por los goles encajados. Mirabas cuántas ocasiones recibíamos, cómo habían sido... Si te dan seis palos y tu portero es el mejor te tienes que preocupar, pero no era así. Evidentemente hacíamos cosas que no estaban bien, igual que en ataque, pero las mirábamos con naturalidad, trabajándolas y contento porque se están reflejando en el campo», apunta.

«Es normal que la gente disfrute y saque pecho porque cuando vienen mal dadas también lo sufre durante la semana»

El de mañana frente al Arenas de Getxo es un partido trampa, y más después de golear a domicilio al Cacereño en un partido sobre el papel más complicado. Para sacar la mejor versión de sus futbolistas, Vidal apuesta por «preparar el partido con normalidad. En fútbol puedes ganar, empatar o perder. Afrontamos el encuentro con confianza, pero la victoria del otro día la disfrutamos en el largo viaje que tuvimos de vuelta. Hemos tratado de recuperar a los jugadores, llegar con el plan de partido claro y tenemos muchas ganas de volver a nuestro campo con nuestra gente. Tenemos una plantilla exigente que quiere mejorar, porque en esta categoría si te estancas te acaban pasando por encima».

El entrenador del Real Avilés hace hincapié en que «debemos centrarnos en lo que podemos controlar nosotros. Yo nunca hablo de ganar o perder, sino de hacer las cosas bien. Si estamos centrados en lo que tenemos que hacer y lo llevamos a cabo, más opciones tendremos de llevarnos el partido». Todo ello en una semana corta que «te quita horas de trabajo de campo y tienes que tirar de pizarra y de vídeo, pero toca adaptarse y ya está», asume el técnico.

Preguntado por el posible liderato del equipo, que se acostará en lo más alto de la tabla de la tercera categoría del fútbol español trece años después si gana al Arenas de Getxo, Vidal comenta que «más que con eso, me quedo con que si ganamos son 23 puntos, prácticamente el 50% del primer objetivo, que es la permanencia. Y estoy tranquilo, porque veo a los chicos bien. Una cosa es lo que habla la gente y otra nosotros. La gente tiene que disfrutar, sacar pecho... porque cuando vienen mal dadas son los primeros que están fastidiados, que lo pasan mal. Pero para nosotros, hablar de todo eso significa ponernos una mochila de responsabilidad, los jugadores salen agarrotados... Durante la semana no hablamos de eso porque creo que llevamos una cultura del día a día muy buena, que nos está dando resultados y vamos a seguir con ella», asegura.

Por último, el tarraconense ve al Arenas de Getxo como un equipo «muy joven, con una media de edad en las alineaciones de 23 años, tienen mucha energía, buen pie, suelen jugar 1-4-3-3 con diferentes alternativas en ataque y en defensa. Intentan avanzar con la posesión del balón mediante superioridades y arriba tienen a Baba, muy desequilibrante».

«La afición se acostará más tarde, pero vendrá al campo seguro» A pesar del horario del partido –viernes a las 21.15 horas–, fomentado, eso sí, por la promoción de entradas a diez euros para el público general, Dani Vidal tiene claro que el Suárez Puerta registrará una buena entrada, y sobre todo un buen ambiente, para recibir al Arenas de Getxo. «Si no hay un buen ambiente ahora... Es viernes pero al día siguiente los niños no tienen colegio. Igual llegas un poquito tarde a casa, pero la temperatura nos va a acompañar, la gente está ilusionada y te lo transmiten por la calle, lo ves en las caras de las familias», asegura el preparador blanquiazul. En ese sentido, «tenemos que poner todos todo de nuestra parte para que sea una buena tarde. Empujar, dejarnos todo en el campo y con eso, estoy seguro de que juntos será más fácil. De los momentos complicados saldremos más rápido y cuando estemos bien su apoyo será un plus para llevarnos la victoria». Hasta el momento, de los cinco partidos disputados en el Suárez Puerta, sólo en una ocasión la asistencia bajó de los 3.000 espectadores: frente a Osasuna Promesas, con 2.876. El récord se alcanzó ante el Talavera en el penúltimo encuentro en casa (3.422) y contra el Arenteiro hace quince días se dieron cita en el estadio 3.122 fieles. Todo hace indicar que, con la promoción de entradas y debido al gran momento del equipo, que se puede colocar líder y viene de ganar 0-4 en Cáceres, la asistencia volverá a superar los 3.000 espectadores y hay opciones de alcanzar el récord. Veremos qué ocurre.

