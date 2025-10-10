Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Tenemos mimbres para defender mejor, ya lo hemos demostrado» El preparador catalán considera clave haber ganado ya fuera de casa para afrontar con confianza la visita al Zamora

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, ya está preparado para visitar al Zamora en el Ruta de la Plata, uno de los equipos llamados a luchar por el 'play off' de ascenso a Segunda División esta temporada. «La pasada campaña ya hicieron un gran trabajo, yendo de menos a más, y este verano realizaron una apuesta económica importante invirtiendo en jugadores contrastados que venían de un buen año y eso sale mucho más caro», destaca el preparador blanquiazul.

Vidal recuerda que «ya la semana pasada tuvimos una salida complicada, pero fuimos con la mentalidad de conseguir los tres puntos, los logramos y ahora vamos con la misma idea, sabiendo que el Zamora es un rival fuerte en casa, que suma un empate y dos victorias, aún no ha encajado un gol y está en una buena línea, aunque nosotros también, con la confianza que nos dio conseguir la primera victoria fuera de casa del curso».

Preguntado por si el estilo de juego del conjunto zamorano es similar al del Real Avilés, Dani Vidal matizó varios puntos. «Ellos tienen al mismo entrenador de la temporada pasada y son capaces de apretar alto. Quizá no desde el inicio, pero si lo creen oportuno y tienen que ir a pares, lo hacen. Tienen a dos de los mejores delanteros de Primera RFEF la pasada temporada, Eslava y Carbonell, y a Kike Márquez no tengo que presentarlo porque todos lo conocemos. Tienen laterales con capacidad ofensiva, un equipo muy completo y la plantilla ha elevado su nivel con respecto al año pasado».

Analizando el estado actual del equipo, Vidal valoró la clasificación, los números a nivel ofensivo y también el hándicap defensivo del cuadro blanquiazul en las últimas jornadas. «A nivel clasificatorio, aunque a uno siempre le gusta más verse arriba y eso da confianza a los jugadores, hasta mínimo la jornada diez para mí es anecdótico. Si tuviésemos cinco puntos miraría la clasificación las mismas veces que ahora: muy pocas».

A nivel ofensivo, «ojalá se mantengan los números actuales, sabiendo que es muy difícil». Y atrás «mejoraremos seguro, no tengo ninguna duda. Pienso que los números que se están dando son producto de los últimos tres partidos, desde la maldita segunda parte de Salamanca. Pero hace no mucho no encajamos en la segunda parte frente a la 'Ponfe', contra el Lugo, Osasuna y en la primera parte de Salamanca. No estamos tan lejos de aquello, tenemos mimbres para solventarlo y estamos en ello.

No en vano, «estamos realizando tareas específicas en los entrenamientos, utilizando mucho el vídeo... aunque la mejor arma que tenemos es que los jugadores son conscientes de los errores, levantan la mano, lo reconocen y eso es vital para mejorar un equipo». En todo caso, Vidal no quiere que se carguen tintas contra los defensas. «Tenemos que poner el foco sobre todo en el bloque. Todos, desde el portero hasta el delantero, podemos hacer más en defensa. Y también hay que darle importancia a la gente de atrás en la parte ofensiva, pues muchas veces son ellos los que inician las jugadas que luego acaban en goles u oportunidades».

¿Podría ser una solución apostar por una línea de tres centrales? «En el tema de los sistemas o estructuras creo bastante poco. Una vez empieza el partido el equipo se va adaptando. El otro día empezamos el partido con línea de cuatro y posteriormente Campa jugó como tercer central y Raúl como carrilero, después Guzmán. Es una alternativa más. No descarto hacerlo un día totalmente de inicio, aunque en otros, por ejemplo, cuando Gete saca el balón en línea de tres... ¿jugamos con tres o con dos?».

Más allá de Eze, lesionado, Yasser y Julio todavía no han debutado. El centrocampista «lleva poco tiempo disponible y seguro que pronto tiene minutos», mientras que «normalmente se suele cambiar más a la gente del mediocampo hacia adelante que a los defensas, aunque creo que todos los jugadores están teniendo sus oportunidades porque desde que llegaron los cinco cambios el fútbol es otro deporte». Así, «los onces irán cambiando y también los cambios. Queda mucha liga».

