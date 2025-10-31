Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «La tristeza por caer en Copa del Rey duró una noche, esto no para y ya pensamos en el Arenteiro»

Superada la resaca copera, el Real Avilés Industrial está centrado ya en retomar la competición liguera el domingo, a partir de las 18.15 ... horas en el Suárez Puerta frente al Arenteiro. «Fue un viaje de vuelta fastidiado, pero después del partido les dije a los jugadores que nos dábamos de estar tristes, enfadados o decepcionados una noche. Después debíamos de tener la mente puesta ya en el domingo», explica el técnico blanquiazul Dani Vidal, que esta semana comparecerá hasta en cuatro ocasiones ante los medios.

El equipo realavilesino suma dos derrotas consecutivas frente a Castilla y Real Ávila. Sin embargo, «cuando llevábamos dos seguidas afrontábamos el día a día de una manera normal y ahora también. A nadie le gusta perder, pero tienes que naturalizar la derrota porque forma parte del deporte. Seguimos con esa línea continuista del día a día, de afrontar el partido frente al Arenteiro con la importancia que tiene y afrontar estos dos días y medio para sacarlo adelante».

Si la efectividad en ataque estaba siendo la seña de identidad del Real Avilés en el inicio de curso, en el Adolfo Suárez brilló por su ausencia. «Es la parte incontrolable que tiene este bonito deporte. Incluso en el partido frente al Castilla merecimos haber marcado algún gol. En Copa más de lo mismo. Incluso ya al final, con la épica que en otras ocasiones nos había permitido ganar partidos en liga, nos sacaron un balón en la línea en la última jugada, con Isi a pie hábil, el portero la sacó con el pie».

Protagonista por su escasa eficacia, a pesar de su gran trabajo cada jornada, está siendo Raúl Rubio, futbolista del que Vidal está muy pendiente. «Raúl es un chico maduro, que está en una buena edad y quiere seguir creciendo como la mayoría del equipo. Yo hago diferencias, son situaciones que se han hablado y se han trabajado. Frente al Castilla, tuve una reunión por la mañana en el hotel con él y le expliqué que podían darse determinadas situaciones. Al final se dieron y el chico definió como debía: con el interior y buscando la escuadra. No es como otras veces que quizá ha tirado, como digo yo, cerrando los ojos, y ha enviado el balón al muñeco. En Madrid lo hizo bien pero la pelota pegó en el interior del poste. Lo ha ido mejorando. Al final todos los jugadores tienen margen de mejora en algunas áreas y estamos cerca de ellos para eso».

Julio y Eze, sobre todo el segundo, realizaron un muy buen partido a nivel defensivo en Ávila, lo que aumenta la competencia en el centro de la zaga. «Si no pasa nada, Borja Granero llegará en plenas condiciones al domingo. No jugó en Copa porque cumplía unas pautas con tratamiento con fisio, pero benditas dudas que me pueden dar los chicos. Cuando tienes gente que está jugando menos, pero esa gente es exigente... yo estaba tranquilo para el partido de Ávila porque los chicos no se estaban dejando ir, tenían un día a día magnífico y de ahí el partido que hicimos».

La mala noticia fue sin duda la lesión de Yasser, cuyo tobillo «no tiene buena pinta» después de «una entrada para llevarse las manos a la cabeza. No está teniendo suerte esta temporada con las lesiones». Sobre el Arenteiro, considera que «es un equipo que en los últimos partidos ha hecho más méritos de los puntos que tiene. Cuenta con buenos jugadores, sobre todo de mitad de campo para adelante, con William, Ochoa o Ferreiro, que son determinantes. Pero con el apoyo de nuestra gente, que valora el esfuerzo de los jugadores, confío en hacer un partido muy completo y poder ganar».

«Aunque fue una pena no pasar de ronda, el club sigue creciendo»

La moneda le sigue saliendo cruz en la Copa del Rey a Diego Baeza. El presidente del Real Avilés, un enamorado de la competición del KO, y también sabedor de los recursos económicos que se pueden generar si consigues pasar rondas, tuvo que sufrir otra eliminación a las primeras de cambio, si bien no estuvo en el Adolfo Suárez ni tampoco mantuvo ayer conversación alguna con Dani Vidal.

«No hablé con él, pero supongo que si le preguntáramos habría firmado caer eliminado en primera ronda de Copa pero que Álvaro parase la temporada pasada los dos penaltis que propiciaron después el ascenso. Está claro que no está teniendo suerte en la Copa, pero al final el club sigue creciendo y yo creo que él está orgulloso del equipo».

Vidal también respondió a una pregunta sobre las declaraciones vertidas sobre el mundo de los entrenadores en España por parte de Javi Prendes, exdelantero del Real Avilés y actual entrenador del Puerto de Vega, si bien no las había escuchado hasta ese momento. «Bueno, no creo que sea yo la persona indicada para opinar, pero cuando me metí en este mundillo sabía lo que había. Al final, yo no he sido futbolista profesional y sé que mi camino es otro», asume.

En todo caso, «mi estilo no es venir aquí a llorar y estoy centrado en trabajar. En su momento se me dio una buena oportunidad y la he intentado aprovechar con esfuerzo diario. Estoy contento de los sitios en los que he entrenado». También en Avilés, donde «me siento identificado con el carácter de la afición, que me transmite su apoyo».