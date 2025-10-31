El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dani Vidal, en un entrenamiento de esta semana en La Toba 2. Paloma Ucha

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «La tristeza por caer en Copa del Rey duró una noche, esto no para y ya pensamos en el Arenteiro»

El técnico blanquiazul lamenta la lesión de Yasser y confía en poder conseguir la victoria en casa ante un rival «con menos puntos de los que merece»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:50

Superada la resaca copera, el Real Avilés Industrial está centrado ya en retomar la competición liguera el domingo, a partir de las 18.15 ... horas en el Suárez Puerta frente al Arenteiro. «Fue un viaje de vuelta fastidiado, pero después del partido les dije a los jugadores que nos dábamos de estar tristes, enfadados o decepcionados una noche. Después debíamos de tener la mente puesta ya en el domingo», explica el técnico blanquiazul Dani Vidal, que esta semana comparecerá hasta en cuatro ocasiones ante los medios.

