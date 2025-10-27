El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Dani Vidal se saluda con Álvaro Arbeloa antes del inicio del choque. LOF
Real Madrid Castilla 2 - Real Avilés 0

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Cada vez nos crean menos peligro, pero con poco nos hacen gol»

El técnico blanquiazul reconoce que «el Castilla salió mejor que nosotros» y que «a partir del minuto 30 estuvimos muy bien»

Anxo Táboas

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:13

Comenta

A pesar de ir de menos a más en el partido, Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, acabó achacando el marcador una mala ... primera media hora de juego. «Es cierto que el Castilla entró muy bien al partido y que a nosotros nos costó tener más el balón y estuvimos bastante imprecisos, lo cual hacía que no tuviéramos continuidad. Enseguida, en una acción de centro lateral el partido ya se te pone en contra. El 2-0 es una situación con balón en la que sufrimos una pérdida muy evitable y el partido se pone cuesta arriba», explicó el preparador blanquiazul.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios
  7. 7

    El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones
  8. 8 La resaca más feliz de Valdesoto
  9. 9 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia
  10. 10

    Los expertos dan con la receta para impulsar el tren y el autobús en Asturias (y no es el precio)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Cada vez nos crean menos peligro, pero con poco nos hacen gol»

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Cada vez nos crean menos peligro, pero con poco nos hacen gol»