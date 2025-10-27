Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Cada vez nos crean menos peligro, pero con poco nos hacen gol»

A pesar de ir de menos a más en el partido, Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, acabó achacando el marcador una mala ... primera media hora de juego. «Es cierto que el Castilla entró muy bien al partido y que a nosotros nos costó tener más el balón y estuvimos bastante imprecisos, lo cual hacía que no tuviéramos continuidad. Enseguida, en una acción de centro lateral el partido ya se te pone en contra. El 2-0 es una situación con balón en la que sufrimos una pérdida muy evitable y el partido se pone cuesta arriba», explicó el preparador blanquiazul.

A partir de ahí «hemos sido dominadores del juego, jugando en campo contrario y generando ocasiones. Tanto en el primer tiempo como en la segunda parte hemos tenido suficientes ocasiones como para haber metido el 2-1 y meternos en el partido. No hemos tenido ese acierto y esa suerte, porque incluso en situaciones claras el balón pega en el palo y no acaba entrando. Te vas dolido porque desde el minuto 30 el equipo ha estado muy bien, pero es evidente que tenemos que poner ya remedio a esa sensación de que el rival, con poco, nos ha vuelto a hacer dos goles», valoró.

El técnico tarraconense no situó a las sensibles bajas sufridas, como la de Santamaría y el sancionado Cayarga, como un factor determinante de esta derrota. «Las bajas siempre afectan porque te limitan las posibilidades. Sin embargo, esto nunca lo hemos utilizado como excusa, ni ahora ni cuando se ganaba. En esos primeros 25 minutos de partido nos faltó tener más continuidad con el balón, pues ha habido muchas acciones sencillas donde perdíamos el balón y no era un tema de estructura ni de colectivo, sino de errores individuales que no nos permitían tener continuidad. Creo que podríamos haber rascado un punto e incluso haber ganado con las bajas que teníamos», afirmó.

Aunque no sirvió para rascar algún punto, nuevamente el Real Avilés demostró su capacidad para reaccionar en las segundas partes. «Tuvimos una ocasión muy clara y después quedaba media hora de partido. Estábamos mejor que el Castilla. No tengo una bola de cristal, pero la lógica te dice que si consigues recortar distancias en el marcador en tu mejor momento, pues seguramente pondrías en muchos apuros al rival», concluyó Vidal.