Dani Vidal, entrenador del Real Avilés, sobre el Celta Fortuna: «Nos va a exigir mucho»

Real Avilés Industrial y Celta Fortuna protagonizan este domingo (Suárez Puerta, 18.15 horas) un duelo de altura en el grupo uno de Primera RFEF. Los avilesinos llegan a este choque ante el segundo clasificado con dos bajas sensibles. Una, la ya conocida de Isi Ros por sanción, y otra por lesión de Adri Gómez, un pilar en los esquemas de Dani Vidal, que casi con total seguridad que tendrá que descansar esta jornada porque el técnico catalán no es partidario de forzar las reapariciones, como sucedió recientemente con Kevin Bautista y Álvaro Santamaría. «Si mañana fuera el último partido de Liga, seguramente podría jugar y podría estar disponible. Evidentemente, si lo metemos en convocatoria, seguramente tengamos cautela en ese aspecto, en función un poco del entrenamiento de mañana», valoró Vidal.

No sucede lo mismo con Yasser, que ha sumado una semana más a su recuperación y que estará en la convocatoria. Su concurso no es un tema menor, porque ofrece al cuerpo técnico «ese perfil distinto que nos ha faltado hasta ahora en el mediocentro. Un mediocentro que te da muchísima continuidad de balón, que te gira el juego rápido, que por dentro puede jugar. Y, bueno, la alternativa que tenemos un poquito más, lo que nos podría dar Pablo. Pero Pablo lo entendemos más como un jugador de tres cuartos de campo y Yasser ese perfil, pero más cerca de la base, más centrocampista». Bueno, son alternativas que nos va ofreciendo el que lo tengamos disponible. Y sí, sí, la semana ya la he hecho normal y el domingo estará».

Al contrario de lo que pudiera parecer desde fuera sobre los goles encajados en Mérida, Vidal analiza de forma positiva la labor defensiva del Real Avilés. «Vale, has encajado dos goles, evidentemente no te gusta, pero el partido a nivel defensivo, yo creo que sobre todo hablando de la línea de cuatro, no fue distinto al resto de las tres porterías a cero que llevábamos. Yo creo que en esa línea vamos ascendente y sabemos que, si somos capaces de cerrar, el domingo tendremos más opciones de llevarnos el partido», defendió.

A ese debate se suma en las dos últimas jornadas el de la eficacia ofensiva, que le ha restado puntos al equipo avilesino en las dos últimas jornadas y la posibilidad de repartir más minutos en las rotaciones a jugadores como Natalio, el delantero más destacado en pretemporada. «El otro día sí que es cierto que hay situaciones que las pudimos jugar mejor o forzar más a su línea, pero hubo acciones en las que su portero te hace una parada en el remate de Rubio, pues porque el rival también hace situaciones de mérito y juega. Sabemos que con Natalio en el campo esa eficacia dentro del área nos podría aumentar», valoró Vidal.

No obstante, defendió que «es evidente que el equipo está produciendo, que podríamos haber llevado algún gol más, pero también éramos conscientes de que el ritmo de goles a favor que llevábamos era difícil de mantener. Yo estoy convencido de que volveremos a tener partidos donde metamos dos goles, tres goles, partidos donde quizá no podamos meter ninguno, pero lo que sabemos es que tenemos competencia, que tenemos gente arriba, que cuando sale pocos minutos ya sea Natalio o Javi, que igual les está costando más a nivel de minutos, la producción en este caso de Javi a nivel de goles es muy buena, y tenemos esas garantías de que en función de lo que queramos en primeros y segundos tiempos, pues tenemos alternativas para hacer daño».

En cuanto al rival, Dani Vidal elogió al Celta Fortuna. «Si no me fallan los números, me parece que si contáramos las últimas 10 jornadas es el mejor equipo. Llegan en muy buen momento, los conozco muchísimo, llevo dos temporadas, bueno esta la tercera, enfrentándome a ellos. Es un club que a mí me produce ese punto de envidia sana en el sentido de cómo juega el juvenil, cómo juega el filial, cómo juega el primer equipo, esa línea muy marcada sobre todo por la apuesta de Claudio en el primer equipo», aseguró.

El técnico catalán recordó el concurso de algunos jugadores como Ángel Arcos este jueves en competición europea con el primer equipo del Celta. «Es un rival con un nivel técnico altísimo, muy alegre con balón, que nos va a exigir mucho en esa fase defensiva y que nos va a exigir también atacar bien porque evidentemente no vamos con la idea de estar corriendo todo el partido detrás del balón», añadió.

Sobre el estado del Suárez Puerta, Vidal concluyó que «Yo soy de los entrenadores que me gustaría que el campo estuviera en perfectas condiciones siempre, independientemente del rival que tengas delante. Me gusta jugar así, tanto si gano como si pierdo. Estaremos ahí rezando un poquito, a ver si estos dos días no llueve. Nosotros en lo que está por nuestra parte lo ponemos siempre todo, con el hecho de que no entrenamos nunca y necesitamos esa adaptación muchas veces en los primeros minutos de partido. Pero ni lo utilizaremos como excusa, ni nos preocuparemos más de la cuenta en algo que está fuera de nuestro alcance».