«Estoy decepcionado con el rendimiento del equipo y el de varios jugadores» Castañón no ocultó su malestar por la derrota y Arniella dice que «es una victoria muy importante» N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 15 abril 2019, 06:35

El entrenador del Avilés estaba para pocas bromas y no ocultó su malestar por la derrota y por la mala imagen de los suyos: «Me ha decepcionado el equipo, no ha competido con la intensidad que se necesita y algunos jugadores importantes han estado mal. Es un batacazo que no me esperaba porque en otros partidos recientes el equipo tuvo la actitud que hoy nos ha faltado».

Juanma Castañón estaba dolido y también preocupado porque «es cierto que hemos bajado el nivel defensivo que tuvimos en la primera parte de la temporada, y también que hoy no hemos creado oportunidades. Ha sido una decepción muy grande, pero tenemos que levantar el ánimo y el martes entrenar para preparar el siguiente partido».

Julio Arniella era la otra cara de la moneda: «Es una victoria muy importante de cara a nuestro objetivo de la permanencia», dijo el técnico avilesino del San Martín. Del partido comentó que «hemos sabido frenar su salida y controlamos el primer tiempo con ocasiones, incluso un penalti, para irnos con dos goles de ventaja. En la segunda parte hubo unos momentos que nos apretaron mucho, pero el gol de falta fue definitivo».