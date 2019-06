Real Avilés «Es difícil, pero ojalá podamos ver las entradas del primer año de Golplus» Imanol y José Álvarez se estrechan la mano ayer. / LVA Imanol regresa a casa siete años después con «la ilusión de estar arriba, pero como vimos este año con el Caudal, ascender es complicado» SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 20 junio 2019, 05:14

Siete años después, Imanol Vergara vuelve a casa. Sevillano de nacimiento pero avilesino de adopción, el talentoso futbolista local fue presentado ayer de forma oficial en la sala de prensa del Suárez Puerta, aunque tuvo tiempo para pisar un césped que conoce a las mil maravillas. Casualidades de la vida, su última campaña en el club fue la primera de Golplus en la gestión, y ahora forma parte del proyecto de otra empresa, Norte Proyectos, a quienes el futbolista ve «igual de ilusionados que en su día vi a la gente de Golplus».

Después de su periplo por Cudillero, Marino, Covadonga y L'Entregu, Imanol vuelve a «casa» con la ilusión de «tener un buen equipo y luchar por estar arriba. ¿Ascender? Esta temporada el Caudal nos ha demostrado a todos lo difícil que es ser primero, segundo o ascender. Es mejor ir paso a paso y ver dónde estamos», sostiene con prudencia.

Imanol, a quien se le ponía «la piel de gallina» en aquellos partidos de la primera temporada de Golplus, en alguna ocasión con más de 2.000 espectadores en la grada y 4.000 frente al Coria, espera revivir esa etapa. «Es difícil, pero ojalá se consigan esas entradas. Para cualquier jugador, ya sea de Avilés o de fuera, es algo impresionante».

Imanol conoce a miembros de la plantilla como Borja Piquero, amigo personal, o Borja Granda, con quien jugó esta temporada en L'Entregu. «El proyecto pinta bien y tengo muchas ganas de empezar». Con Viti Amaro ya ha hablado y «fue una de las cosas que más me animó a decir que 'sí', pese a tener más ofertas. Sé lo que quiere de mí y la primera impresión es muy buena. ¿Mi puesto? Me gusta jugar de mediapunta o mediocentro, pero últimanente he jugado mucho en la izquierda metiéndome hacia dentro». Tras Imanol, hoy será el turno de Borja Granda, que será presentado a las 12 en el Suárez Puerta.