En directo: Cacereño - Real Avilés
Una victoria en Cáceres mantendría a los avilesinos en el 'play-off' y alejaría al rival a nueve puntos en la clasificación
Nacho Escudero
Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:56
16:10
Dos minutos iniciales muy accidentados para ambos equipos que están haciendo trabajar al árbitro. Ha habido una tarjeta amarilla para el Cacereño y una tarjeta azul para revisar una acción de Kevin Bautista, que tras la revisión se queda en amarilla
16:09
Por el Real Avilés:
1 Álvaro Fernández
20 Campabadal
5 Babin
12 Granero
26 Osky
7 Hernández
18 Gete
16 Adri Gómez
14 Cayarga
8 Kevin Bautista
11 Raúl Rubio
16:06
Por el Cacereño juegan:
13 Iván Martínez
2 Martínez
3 Javi Barrio
4 Crespo
5 Joserra
7 Iván Fernández
8 Deco (c)
9 Diego Gómez
16 Diego Guti
17 Berlanga
20 Carlos González
16:03
Partido que enfrenta al Cacereño, decimocuarto clasificado con 11 puntos contra el Real Avilés, quinto con 17
16:02
Bienvenidos a la retransmisión del Club Polideportivo Cacereño vs Real Avilés
