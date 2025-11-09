El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En directo: Cacereño - Real Avilés

Una victoria en Cáceres mantendría a los avilesinos en el 'play-off' y alejaría al rival a nueve puntos en la clasificación

Nacho Escudero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:56

16:10

Dos minutos iniciales muy accidentados para ambos equipos que están haciendo trabajar al árbitro. Ha habido una tarjeta amarilla para el Cacereño y una tarjeta azul para revisar una acción de Kevin Bautista, que tras la revisión se queda en amarilla

16:09

Por el Real Avilés:

1 Álvaro Fernández

16:06

Por el Cacereño juegan:

13 Iván Martínez

16:03

Partido que enfrenta al Cacereño, decimocuarto clasificado con 11 puntos contra el Real Avilés, quinto con 17

16:02

Bienvenidos a la retransmisión del Club Polideportivo Cacereño vs Real Avilés

