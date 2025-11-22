En directo: Mérida 1-0 Real Avilés
Los avilesinos quieren volver a sumar en Extremadura tras la goleada en Cáceres para consolidar su posición en la zona alta de la tabla
Samuel Osorio
Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:00
17:04
Descanso | 1-0
17:02
Min. 45 Un minuto de tiempo añadido.
16:59
Min. 41 Buena intervención de Álvaro Fernández a un disparo emeritense.
16:50
Min. 34 Tarjeta amarilla para Osky.
16:46
Min. 29 Mal despeje del portero del Mérida, que había salido de su área, pero no pudo aprovechar Raúl Rubio para dirigir un disparo a portería.
16:41
¡A punto de empatar el Avilés!
Min. 23 Gran jugada del Avilés por banda derecha que finalizó con un pase de la muerte que remató Raúl Rubio, y Jacobo la saca bajo palos cuando el balón iba directo al fondo de la red.
16:35
Min. 18 Disparo tímido de Raúl Rubio a las manos del portero local.
16:28
Min. 10 Conducción de muchísimo nivel, y de muchos metros, de Benny, que filtró un pase para que Álvaro García bata al primer toque a Álvaro Fernández.
16:27
Gol del Mérida. 1-0
16:22
Min. 5 Cartulina para Adri Gómez, por estorbar en el saque del portero húngaro.
16:22
Min. 4 ¡Qué paradón de Adrian! Jugada ensayada en el saque de esquina, centro de Cayarga para el remate de Santamaría... pero el guardameta local salvó de manera providencial.
16:21
Min. 4 Primer córner del encuentro, para el Avilés, gracias a una gran presión de Raúl Rubio.
16:17
¡Comienza el partido!
Primera posesión para el Mérida.
16:13
Ya saltan los 22 protagonistas al césped del Estadio Romano de Mérida. A punto de comenzar el encuentro.
16:06
El Mérida, por su parte, acumula cinco jornadas sin conocer la derrota, en el que será el primero de los cinco exigentes duelos que esperan al RAI antes de finalizar el año.
16:05
El Real Avilés llega a este encuentro en tercera posición, con tres jornadas consecutivas sin encajar gol y siendo el segundo mejor visitante del grupo, solo por detrás del CD Tenerife.
16:03
El encuentro estará dirigido por el colegiado Abraham Domínguez, del comité andaluz, asistido en las bandas por Nahia Alonso y Jabir Bouiri.
15:58
Alineación del Mérida
Así saldrá el rival del RAI en esta tarde:
1 - Adrián
3 - Lancho
4 - Luis Pareja
7 - Chiqui
8 - Martín S
9 - Álvaro García
10 - Doncel
18 - Benny
20 - Jacobo
21 - Raúl Beneit
22 - Manu Rivas
En el banquillo, para posibles sustituciones:
5 Javi Domínguez, 6 Miki, 11 Areso, 12 Rui Gomes, 13 Cacha, 14 Artola, 15 Gaizka, 16 Capi, 19 Pipe, 24 Rodrigo, 26 Álex Gil
15:54
Alineación del Real Avilés
15:52
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del AD Mérida - Real Avilés Industrial, correspondiente a la Jornada 13 del Grupo 1 de Primera RFEF.
