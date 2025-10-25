En directo: Real Madrid Castilla - Real Avilés
Los avilesinos buscan el triunfo en Valdebebas y se miden a un Castilla al alza, que acumula tres victorias consecutivas
Samuel Osorio
Sábado, 25 de octubre 2025, 20:39
21:11
Min. 10 Remató muy solo Babin el centro desde la esquina, pero no conectó con calidad y su disparo salió fuera.
21:10
Min. 9 Primer córner del partido, favorable al Real Avilés.
21:07
Min. 6 Primer disparo del RAI, con Quicala intentándolo desde lejos, muy desviado.
21:06
Min. 5 Bien plantado el Avilés, presionando la salida del Real Madrid Castilla.
21:01
¡Comienza el partido!
Primera posesión para el Real Avilés.
20:59
Ya saltan los jugadores al terreno de juego. A punto de dar comienzo el encuentro.
20:56
El Real Avilés buscará vencer como visitante por tercera ocasión consecutiva, un triunfo que le mantendría en los puestos de playoff una jornada más.
20:54
El Real Avilés vuelve a visitar las instalaciones de la cantera del Real Madrid 23 temporadas después, cuando perdiera 4-2 en la extinta Segunda B.
La última victoria sería en la 99/00, con un 1-2 para los avilesinos.
20:49
El árbitro del encuentro será Álvaro Cánovas García-Villarrubia, del colegio valenciano, asistido en las bandas por Sergio Fernando Arnal y Víctor Moreno Escrivá.
20:45
Alineación del Castilla
20:41
Alineación del Real Avilés
20:38
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo del Real Madrid Castilla - Real Avilés Industrial, correspondiente a la novena jornada del Grupo 1 de Primera RFEF.
