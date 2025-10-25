El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En directo: Real Madrid Castilla - Real Avilés

En directo: Real Madrid Castilla - Real Avilés

Los avilesinos buscan el triunfo en Valdebebas y se miden a un Castilla al alza, que acumula tres victorias consecutivas

Samuel Osorio

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:39

21:11

Min. 10 Remató muy solo Babin el centro desde la esquina, pero no conectó con calidad y su disparo salió fuera.

21:10

Min. 9 Primer córner del partido, favorable al Real Avilés.

21:07

Min. 6 Primer disparo del RAI, con Quicala intentándolo desde lejos, muy desviado.

21:06

Min. 5 Bien plantado el Avilés, presionando la salida del Real Madrid Castilla.

21:01

¡Comienza el partido!

Primera posesión para el Real Avilés.

20:59

Ya saltan los jugadores al terreno de juego. A punto de dar comienzo el encuentro.

20:56

El Real Avilés buscará vencer como visitante por tercera ocasión consecutiva, un triunfo que le mantendría en los puestos de playoff una jornada más.

20:54

El Real Avilés vuelve a visitar las instalaciones de la cantera del Real Madrid 23 temporadas después, cuando perdiera 4-2 en la extinta Segunda B.

La última victoria sería en la 99/00, con un 1-2 para los avilesinos.

20:49

El árbitro del encuentro será Álvaro Cánovas García-Villarrubia, del colegio valenciano, asistido en las bandas por Sergio Fernando Arnal y Víctor Moreno Escrivá.

20:45

Alineación del Castilla

En directo: Real Madrid Castilla - Real Avilés

20:41

Alineación del Real Avilés

En directo: Real Madrid Castilla - Real Avilés

20:38

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo del Real Madrid Castilla - Real Avilés Industrial, correspondiente a la novena jornada del Grupo 1 de Primera RFEF.

