«Cada vez me encuentro mejor» Diego Pantoja quiere mostrar su mejor versión tras un año parado por lesión | «Estoy teniendo ocasiones que es lo más importante, pero debo recuperar la confianza para marcar goles»

Diego Pantoja quiere volver a sentirse futbolista en el Real Avilés. Una rotura de cruzado y menisco a principios de la pasada temporada cuando militaba en el Ascó catalán frenó en seco una carrera que había llevado al delantero extremeño a las filas del Extremadura y también a Segunda B, categoría en la que debutó con el Villanovense. Ahora, con 27 años y muchos kilómetros a sus espaldas, busca recuperar sensaciones y alcanzar cuanto antes su mejor versión.

«Físicamente me encuentro bien y no tengo molestias en la rodilla, pero es verdad que mentalmente todavía no estoy al cien por cien, me falta confianza y chispa», admite el atacante, que el pasado fin de semana frente al Caudal tuvo dos ocasiones claras que pudieron decidir el partido. «Tuve la de cabeza y la del minuto 89, en la que me faltó convicción a la hora de definir. Es verdad que salí en la segunda mitad, jugamos bien y generamos ocasiones, que es lo más importante, pero necesito coger confianza y marcar, porque es lo que le falta al equipo».

A pesar de que por sus condiciones físicas y su buen juego de espaldas a Pantoja le podría venir mejor un juego directo, lo cierto es que el extremeño está encantado con la propuesta de Viti Amaro. «Tenemos muy buenos jugadores y estamos haciendo muy buenos partidos. Pienso que en la segunda parte frente al Caudal estuvimos muy bien y en la primera en Noreña también. Sólo nos falta llegar un poco más al área y estar mejor en la definición, más contundentes».

El ariete, que se ha adaptado muy bien a la ciudad, compartiendo piso con Ramiro de Lillo y ejerciendo como segundo entrenador del Atlético Avilés juvenil, no duda al afirmar que «el objetivo de este club no puede ser otro que luchar por el 'play off' de ascenso, y es algo que haremos seguro hasta el final. Todavía no hemos perdido ningún partido y el margen de mejora es amplio. Además, demostramos ante un gran equipo como el Caudal, que en teoría es el favorito para ganar la Liga, que podemos competir de tú a tú».

Pantoja, que ya ha jugado en seis grupos de la Tercera española, está «conociendo» la asturiana. Por el momento, se queda con que «los equipos son fuertes físicamente y compiten bien. Estoy adaptándome, pero me encuentro fenomenal tanto en la ciudad como con los compañeros, el cuerpo técnico y el club. Todo han sido facilidades desde que llegué». El extremeño se ejercitó ayer con normalidad en La Toba 3 y luchará por estar en el equipo inicial del domingo en Tuilla, un campo que no le vendrá mal.