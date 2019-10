Enrique Castaño rompe el menisco y deberá ser operado Enrique Castaño pugna por un balón con Morilla. / OMAR ANTUÑA Borja Piquero también se une a la lista de bajas con una pequeña rotura en el gemelo, por lo que un portero juvenil tendrá que ir citado a Ceares S. MENOR AVILÉS. Viernes, 11 octubre 2019, 04:00

Los peores augurios se hiceron ayer realidad en el Real Avilés, a quien parece que le ha mirado un tuerto. Enrique Castaño, que el domingo pasado ante el Navarro sintió una molestia en la rodilla, recibió ayer los resultados de una resonancia magnética y deberá pasar por el quirófano al sufrir una rotura de menisco y una distensión en el ligamento lateral interno.

El mediocentro canario todavía no sabe cuándo será intervenido, aunque «ojalá pueda hacerse la semana que viene. Estoy bastante fastidiado», reconocía ayer a este periódico. Desde que pase por el quirófano, el período normal de recuperación rondaría los dos meses.

Pero las malas noticias no finalizaron ayer ahí. Borja Piquero, que también tenía molestias, ha sufrido una pequeña rotura de fibras en el gemelo, por lo que, dependiendo de la evolución, podría estar varias semanas de baja. Lo que es seguro es que no será de la partida este domingo en Ceares y será sustituido por un portero del equipo juvenil. «Todavía no nos han dicho nada, pero si lo necesitan se lo cederemos sin problema», asegura el director de la escuela blanquiazul, Ulpiano Cervero.

Con todo, Enrique Castaño, Borja Piquero, Borja Granda y muy probablemente Viesca serán como mínimo las bajas del Real Avilés para este fin de semana, un número importante pero sobre todo llamativo por la gravedad de las lesiones. «En pocos días tendremos tres operaciones», lamenta Viti Amaro, que también se acuerda de Ricky.

Viti Amaro, a la espera

El entrenador del conjunto blanquiazul dirigirá hoy la penúltima sesión preparatoria de su equipo aún sin saber si se sentará o no en el banquillo el domingo. El director deportivo José Álvarez regresó ayer por la noche de Mallorca y no se descarta que hoy, aun siendo viernes, el técnico sea cesado y el equipo acuda a Ceares sin entrenador. Con negociaciones abiertas, el cambio de entrenador podría no ser el único en el club.