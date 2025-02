Real Avilés: «El equipo está mejor a nivel físico y también el ánimo ha subido bastante»

Las semifinales por el ascenso a Segunda RFEF están servidas y en su víspera. En un lado del cuadro L'Entregu y Llanes, en el otro... El formato de la competición hace que San Martín y Avilés se vuelvan a enfrentar tras sus dos choques ... recientes, algo que eleva el mutuo conocimiento y las posibilidades de sorpresas en el planteamiento de Chiqui de Paz y Luis Rueda: «Pienso que todos los partidos son diferentes aunque sean con el mismo rival. Los dos nos conocemos muy bien, pero siempre intentas sorprender con algo. Otra cosa es que tengas elementos para ello. Creo que el San Martín tiene una gran plantilla y más posibilidades de modificación en cuanto al once que podemos tener nosotros. Me parece un auténtico equipazo, que tiene calidad colectiva e individual, fuerza, velocidad. Es un rival superdifícil y en su casa más».

En la fase de ascenso los dos partidos entre Avilés y San Martín se saldaron con idéntico resultado pero distintas sensaciones. El conjunto de Chiqui de Paz fue superior en el Suárez Puerta, pero en El Florán el de Rueda dio mejor tono. El técnico blanquiazul no da más relieve a ese apunte: «No creo que eso vaya a influir. Hemos tenido factores externos en el 'play off' que no son controlables y este equipo tenía la capacidad suficiente en la fase de ascenso para haber logrado tres o cuatro puntos más. El partido de aquí fue para nosotros muy difícil, no solo por las dos bajas que teníamos en defensa por sanción, hubo que hacer cuatro cambios obligados y eso te condiciona, más ante un rival como el San Martín. El de Sotrondio fue más igualado y se rompe en una acción aislada de Alonso y todavía se pone peor con la expulsión de Joao. Tuvimos que jugar más de treinta minutos con un hombre menos con cuatro partidos en un margen de once días tras un aislamiento de diez. Lo que es evidente es que nos parecemos más al Avilés de ese día que al anterior del Suárez Puerta».

La ventaja del empate va por barrios pero muchos consideran que eso sobra en un 'play off': «No es que me parezca justo o injusto, es el que hay. Nosotros hemos jugado ante el Caudal con esa condición, así que me parece justo. Pero no miramos para ello, solo que tenemos por delante un partido de 90 o 120 minutos y si el domingo pasado no hablamos en ningún momento de que nos valía el empate, ahora tampoco. Pero esto es un tema de probabilidades. En cuartos de final nos valían dos resultados y eso es lo que tiene ahora el San Martín, pero creo que los dos equipos vamos a salir a ganar, nadie sale a empatar salvo el momento puntual en el que te pueda servir. Ellos tienen esa ventaja y vamos a intentar que no la aprovechen».

En los últimos compromisos el técnico ovetense ha encontrado un sistema, lo más parecido a un 4-1-4-1, aunque Rueda lo matiza: «No hemos jugado así en muchas ocasiones, ante el Caudal de hecho no se jugó así. Lo que se está buscando es que capacidad tiene el equipo a nivel físico después del covid. Dicen que afecta y no tenemos datos, pero fueron quince contagios, un porcentaje altísimo de la plantilla. El equipo está mejor en ese aspecto físico y ya dejó atrás esas dos semanas de partido miércoles y domingo, también el ánimo ha subido bastante por las dos victorias seguidas que conseguimos. No soy de sistemas, esto va más allá de un dibujo táctico. Buscas en muchas ocasiones acomodar a los jugadores que estén en mejor momento. Lo que puedo adelantar es que para el domingo en El Florán jugaremos con dos porteros y cuatro delanteros...».

El efecto de la lesión de Cristian en el ánimo ya está superado en el equipo avilesino: «Son cosas malas que no quieres que pasen nunca en un campo de fútbol, pero más tranquilos después de ver que Álex Prendes no fue sancionado. Cristian es el que más perjudicado ha salido y es el que importa por la lesión de la que esperamos la mejor y más pronta recuperación, pero de no haberle quitado la tarjeta roja a Prendes los perjudicados habrían sido dos en una jugada desgraciada y fortuita. Ahora la gente está animada y en lo que compete, nada más».

Rueda considera un alivio y un acto de justicia que Prendes pueda estar mañana en Sotrondio: «Para estas cosas soy bastante honesto. Cuando me preguntan por una tarjeta como el caso de Sotrondio -la de Joao- respondo con sinceridad que era roja. En el caso de Prendes lo tuve claro desde el primer momento, el Juez de Competición vio que no era de tarjeta roja. Pero aprovecho para ponerme al lado del árbitro, estás a unas pulsaciones bastante elevadas. Cuando me preguntaron en el campo dije que no era tarjeta roja y después de ver las imágenes te ratificas. Pero entiendo al árbitro, no van a contra de nadie, posiblemente yo hubiese sacado tarjeta roja después de ver como le quedó la pierna al futbolista. Es humano, una situación de tensión y de nervios».