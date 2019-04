«El equipo salió muy bien, pero al final nos entraron los nervios» Castañón con la 'fisio' Lorena Ramos. / DAMIÁN ARIENZA Juanma Castañón valora la importancia de «sumar tres puntos que no se nos podían escapar» N. GUTIÉRREZ OVIEDO. Lunes, 22 abril 2019, 05:18

Resoplaba Juanma Castañón porque su equipo le hizo sufrir más de la cuenta en el segundo tiempo: «Teníamos el partido controlado, pero volvimos a complicarnos al encajar un gol por un error y nos han entrado los nervios al final porque el Avilés era el que se la estaba jugando y esa presión te hace sufrir cuando no has sabido remachar el resultado. El equipo me gustó mucho en el primer tiempo, supimos jugar con intensidad y logramos la ventaja de dos, pero después no hemos estado igual y ellos apretaron hasta el final.

Para el próximo partido, Castañón pierde el concurso de José Antonio, en el que está confiando como titular en el lateral zurdo. Barra volverá a tener su oportunidad.