Estreno liguero para el nuevo proyecto blanquiazul ante un rival temible

El telón del campeonato de Tercera División se alza de viernes y en el Suárez Puerta. En el Avilés han querido evitar dos de los días importantes de las fiestas locales y por tal estrenará la liga esta tarde, a las 18.45 horas, ante un rival temible, el Covadonga. Se miden dos de los equipos acreditados para disputar las cuatro plazas de honor, al menos sobre el papel.

El Avilés ha vivido una pretemporada difícil, con el equipo hecho muy poco a poco por la tardanza en dar con los futbolistas adecuados y solo ante el Marino, hace ocho días, refrendó en el resultado las buenas sensaciones que desprende el fútbol que despliega el equipo de Viti Amaro. El técnico gijonés tiene disponibles a sus 18 futbolistas y repetirá el once del pasado sábado.

El Covadonga no llega en su mejor momento y Fermín desconfía de este partido: «El Avilés ha formado un buen equipo y a nosotros todavía nos falta». Con mal balance en la Copa Federación, el conjunto ovetense no deja de perder crédito, con jugadores de ataque de mucho rango, el último en llegar el castrillonense Álex García. Jaime, que estuvo a punto de retirarse, ha vuelto y no es seguro que entre en la lista.