Fito, exjugador del Real Avilés: «En aquellos años el Arenas era de lo mejor del País Vasco» El exfutbolista recuerda al Real Avilés que acababa de fichar a Marcelo Campanal y que ganó al equipo de Getxo en el Suárez Puerta en 1969

Alberto Santos Avilés Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:26

En el fútbol español hay equipos con solera que están en el imaginario colectivo, sobre todo de las generaciones que ya peinan canas. El paso del tiempo y las vicisitudes del balompié los han relegado a un segundo plano durante décadas, pero su resurgir no pasa desapercibido. Uno de ellos es el Arenas de Getxo, un club histórico, que fue uno de los diez participantes en la edición inaugural de Primera División en 1929 y es uno de los quince vencedores del Campeonato de España –actual Copa del Rey– en 1919. También logró tres subcampeonatos en 1917, 1925 y 1927.

El equipo vasco, fundado en 1909, ha disputado un total de siete temporadas en Primera División, coincidiendo con las siete primeras temporadas de la historia de la categoría, desde 1928 hasta 1935, año en que descendió a Segunda División. Ahora, noventa años después, le da prestigio y nobleza a la Primera RFEF y su presencia en el grupo primero permitirá este viernes (21.15 horas, Suárez Puerta) reeditar otro duelo histórico en épocas muy pasadas, ya que la última vez que el Arenas visitó el estadio avilesino fue el 25 de mayo de 1969. Antes lo había hecho en octubre de 1940.

Ambos equipos estaban en Tercera División, una categoría de carácter nacional en la que en el grupo del Real Avilés militaban equipos de la talla de la Cultural Leonesa, Ponferradina, Barakaldo o Sestao. Los avilesinos, que habían empatado en el campo del Arenas de Getxo el 5 de enero de 1969, ganaron 3-1 en el Suárez Puerta el 25 de mayo, un mes después de haber incorporado a sus filas al mítico Marcelo Campanal con 37 años, leyenda del Sevilla y de la Selección Española.

Uno de los supervivientes de aquel Real Avilés es Rodolfo Fernández Pazos, 'Fito', un gallego de 83 años que llegó a la ciudad desde el Racing de Ferrol, vía Mieres, para jugar siete temporadas vestido de blanquiazul y afincarse para siempre en la ciudad. «En Galicia me rompieron la pierna, tibia y peroné, en el segundo partido con el Ferrol. Estuve casi un año sin jugar y en aquella época el que rompía tibia y peroné no jugaba más. Pero dije: yo tengo que jugar», recuerda.

Ampliar Once titular del Real Avilés en abril de 1969, en el debú de Campanal de blanquiazul. Fito, de pie segundo por la izquierda. Avilés y su fútbol

El Ferrol decidió entonces ceder a Fito, «pero les dije que no, que me dejaran libre, y así fui para Mieres a jugar en el Caudal. De allí vine con otro compañero gallego para el Avilés y aquí me quedé quedé toda la vida, hasta que me retiré con 29 años, aunque volví a entrenar con 31 años, estuve como quince días y fui a jugar dos partidos de entrenamiento. Me llamaron par firmar y dije no, con 30 años no iba a correr para ellos, no vengo a ganar dinero, sino a ayudar».

Con el paso del tiempo, Fito apenas recuerda detalles de aquellos partidos con el Arenas de Getxo, aunque siempre tiene muy presente una anécdota del partido de la primera vuelta en el País Vasco, en una época sin autopistas en la que los desplazamientos se hacían eternos. «Me acuerdo que fuimos a jugar allí y al regreso tuvimos que esperar para pasar el puente de la ría. Tardamos dos o tres horas, llegábamos tarde a Avilés, hablé con el delegado del equipo y le dije: queremos quedar a dormir que es muy tarde y estamos cansados. Me contestó que no, que de eso nada. Los jugadores estábamos de acuerdo en pagar nosotros el hotel y le dije que hablara con el presidente. No quiso hacer nada, hubo una discusión y fue a la directiva. Eso provocó problemas y se llegó a decir que me apartaran del equipo, pero no hubo nada al final», bromea.

Fito sí recuerda el nivel que había en aquella Tercera División nacional, «donde, por ejemplo, en la parte del País Vasco, todos los equipos habían estado en Segunda División. El Arenas era uno de los más destacados, era de una zona en la que cuando pasabas el puente llegabas allí y había muchos chalés y casas de veraneo».

Fito era lateral derecho, «aunque jugué de todo en el Real Avilés, también de medio, de cierre, de lateral izquierdo, hasta de portero cuando expulsaron a Madriles en Sestao, y ganamos dos a uno». Después de retirarse del fútbol, entró a trabajar en la banca en Avilés y estableció su residencia definitiva en la villa avilesina, donde reside en la calle de La Cámara.

Es seguidor habitual del Real Avilés, aunque, como muchos en la ciudad, se había desenganchado en la época de Tejero. «Dejé de ir al fútbol cuando estaba de presidente. Hubo un año que salió una nota diciendo que los recibos no los pasaban por el banco, que había que ir a recogerlos al club para pagarlos allí. Yo, además de jugador, había sido siempre socio, pero de aquella dije: no pago a empresas de Tejero, y no me enviaron más el recibo», relata.

Ahora, ha retomado la ilusión con su equipo, en parte también gracias al impulso de su nieto. «Le gusta, me pidió ir al campo y fuimos a ver al Bilbao Athletic. Sigo al Avilés, a ver si hay suerte y ascendemos porque parece que van mejor que años atrás», añade. No sabe aún si acudirá el viernes a recordar aquellos duelos con el Arenas de Getxo, «aunque si me lo pide el nieto, probablemente vaya».

