«Si ganamos mañana acabaremos la temporada en la mitad de la tabla» Castañón, el pasado domingo en el Suárez Puerta. / OMAR ANTUÑA El técnico del Real Avilés, Juanma Castañón, espera que el encuentro frente al Madalena Morcín «corte nuestra mala racha y nos impulse» SANTY MENOR Sábado, 16 febrero 2019, 04:26

Veterano de guerra en esto del fútbol, la mala racha del Real Avilés, que suma dos empates y ocho derrotas en los últimos diez partidos, no cambia el semblante de Juanma Castañón, que se muestra relajado y optimista de cara a un tramo final de temporada que podría ser no apto para cardíacos por segundo curso consecutivo en el Suárez Puerta. «A los jugadores les digo que estén tranquilos. El que debería estar nervioso soy yo, y no lo estoy», asegura.

El preparador blanquiazul compara la actual situación del Real Avilés con la que vivió hace años con el Campomanes. «Habíamos empezado muy bien la Liga y después tuvimos una racha de tres empates y nueve derrotas que nos metió abajo. Al final, ganamos una serie de partidos seguidos y acabamos en la mitad de la tabla», recuerda.

En ese sentido, para el entrenador lenense el choque de mañana frente al Madalena Morcín (16.30 horas, Santa Eulalia) es clave. «Cada vez queda menos Liga y los partidos se van tornando más importantes, aunque estaba claro desde principios de temporada que el Madalena iba a ser un rival directo este año. En casa los conseguimos ganar y ojalá podamos hacer lo mismo mañana, porque si nos llevamos los tres puntos estoy seguro de que será un punto de inflexión», augura.

Castañón espera que, de una vez por todas, la mala racha de su equipo llegue a su fin y está convencido de que «si somos capaces de ganar acabaremos la temporada en la mitad de la tabla. El equipo está trabajando bien, siempre compite y nos falta un resultado positivo que nos impulse y cambie la dinámica».

Cuando se le pregunta por las causas de los malos resultados, el lenense apunta que «las circunstancias son varias». Por un lado, «cuando mejor estábamos se nos lesionó Polo y después Borja», lamenta. Después llegaron derrotas y empates «en partidos que merecimos más como Siero, Marino, Ceares, San Claudio, Universidad... Cuando te metes ahí abajo te cuesta más ganar, como se está viendo cada semana y como le pasó al Indus en Pravia, y de las malas dinámicas es difícil salir».

De cara al partido de mañana espera un encuentro «de ida y vuelta. Es un campo pequeño y me espero mucho balón aéreo, saques de banda largos, presión alta... Pero conozco el campo, me enfrenté a ellos con el Campomanes y con el Riosa y hasta ahora nunca he perdido, así que a ver si no se estropea la estadística», comenta.

Lista de dieciocho

Castañón va a citar para el partido de mañana a Pedro y a Borja Piquero, aunque en principio ninguno se vestirá. Aunque el portero podría hacerlo, «al final tenemos a Illán y Borja todavía no está preparado para jugar, así que es mejor que si le pasa algo a Patxi esté e Illán en el banquillo». Pedro tiene difícil jugar, pero «es un partido importante y si se me cae alguien hoy quiero tenerlo concentrado». Son baja segura Carlos Núñez y Pereira.