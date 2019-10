Ganar en Ceares no le garantiza a Viti Amaro su continuidad como entrenador del Avilés Viti Amaro mira al césped del Suárez Puerta mientras cuatro de sus futbolistas realizan carrera / OMAR ANTUÑA Norte Proyectos tiene la decisión tomada desde el pasado domingo y solo la falta de acuerdo con su sustituto mantiene en el cargo al técnico gijonés NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 13 octubre 2019, 03:41

Finalmente Viti Amaro se va a sentar esta tarde en el banquillo del campo de La Cruz, en el gijonés barrio de Ceares, para dirigir al Real Avilés en su encuentro de la octava jornada, señalado a las 17 horas. Lo que podría entenderse como una última oportunidad, lo cierto es que las informaciones que maneja este periódico apuntan a que, ni aún ganando el que sería primer partido del campeonato, el técnico gijonés tiene posibilidades de continuar en el puesto. Tras dos disparos al aire, ayer estaba muy cercano el acuerdo con un entrenador de fuera de Asturias.

Amaro, como ha hecho a lo largo de la semana, cumplió con la mejor cara la última sesión preparatoria del choque de esta tarde. No se sale de su discurso ayer aseguraba que ha vivido todo lo dicho y escrito estos días «desde la más absoluta tranquilidad, lo has visto a lo largo de la semana. Esto del fútbol, como en la vida, hasta que no pase hay que trabajar y ser profesional».

El todavía entrenador del Avilés asegura que «de lo que estáis hablando vosotros nadie en el club me ha dicho nada, ni en un sentido ni en otro. Ha sido una semana como la pasada y la anterior». Lo habrá sido en la rutina de las sesiones, pero no por lo externo, para Viti Amaro y sus futbolistas: «Hemos tratado de aislarnos, consumir medios de comunicación lo menos posible y centrarnos en el día a día. Como dice el otro, bendita ignorancia...».

Con estas circunstancias y varias bajas traumáticas en el equipo, sin ganar todavía y como farolillo rojo, el Avilés tiene que jugar en Ceares: «Vamos heridos por la situación deportiva del equipo. Perder el domingo fue un palo y queremos ganar el primer partido. Desde fuera entiendo que la gente solo esté pendiente de lo que pase con la figura del entrenador, pero te aseguro que aquí dentro lo único que hemos hecho es preparar la visita a Ceares y llegar lo mejor posible».

¿Y si al Avilés se le ocurre ganar? Ni eso puede librar a Viti Amaro de la guillotina: «No sé lo que pasará, de mi boca no salido otra cosa que no sea hablar del trabajo, de ir a Ceares con el pensamiento de hacer un buen partido y ganar. Como ya los hemos hecho antes y no nos dio para conseguir la victoria».