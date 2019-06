Real Avilés «Tenía ganas de empezar una Liga desde el principio en el Real Avilés» Nico Pandiani, en el Real Avilés-Mosconia de esta temporada en el Suárez Puerta. / OMAR ANTUÑA El renovado Pandiani se reencontrará con Imanol dentro de un proyecto que «pinta muy bien y ojalá podamos estar arriba esta temporada» SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 23 junio 2019, 05:29

Después de dos medias temporadas en las que Nico Pandiani se vio obligado a luchar por la salvación con la camiseta del Real Avilés, el polivalente futbolista uruguayo, renovado por el club para la próxima temporada, espera disfrutar de un año diferente, de un proyecto que «nos han presentado y en principio parece bueno».

El mayor de los hijos de Walter 'El Rifle' Pandiani tiene ganas de disputar una temporada completa con el conjunto blanquiazul. «Cuando llegas a mitad de temporada tienes que adaptarte sobre la marcha y es más difícil. Tenía ganas de estar desde un principio y poder aportar mi granito de arena. Ojalá podamos pelear por estar en la zona alta de la tabla», sostiene.

A pesar de que se encuentra en su casa, en Barcelona, pasando unos días de vacaciones, Nico se reunió con Viti Amaro antes de partir, por lo que «sé lo que espera de mí y cómo trabaja. Cuando salió mi renovación fue el primero en mandarme un mensaje y la verdad es que ahora mismo tengo una muy buena relación con él y ojalá pueda ir a más a lo largo de la temporada».

Aunque Pandiani llegó al Real Avilés hace dos cursos con la vitola de central o lateral derecho, Juanma Castañón lo reconvirtió con éxito a mediocentro en la parte final de la temporada, una posición que ha acabado por añadir a su polivalencia. «Yo siempre he dicho que mi posición natural es la de central derecho, pero la verdad es que me encuentro cómodo jugando en el medio. Castañón me puso ahí, supo ayudarme para que yo mejorara y Viti también me ha comentado que le gusta cómo juego ahí y que según como fuese yendo la pretemporada veríamos dónde podía ayudar más al equipo», adelanta.

Nico Pandiani no sólo coincidirá en el vestuario con los también renovados Borja Piquero, José Antonio y Pereira, sino que también lo hará con Imanol, con quien disputó una temporada en Segunda B en las filas del Marino. «Con Borja tuve nada más renovar una charla y con Ima también tengo muy buena relación. Además de ser un jugador excelente, es una persona increíble, así que estoy muy contento de poder compartir vestuario con él, y también con Jose y Pere. Es una pena lo de Santa y Marcos, pero bueno, los que estemos ojalá podamos aspirar a hacer un gran año».

Preguntado por la posible continuidad también de Xavi Cencillo, Nico desvela que «además de un compañero lo considero un amigo. Ojalá podamos seguir compartiendo vestuario». Aunque está de lleno en período vacacional, el uruguayo ya tiene ganas de 'marcha' y ya ha comenzado su pretemporada particular para regresar a Avilés en la mejor forma posible.