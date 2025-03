Los gestores del Real Avilés tratan de buscar refuerzos entre los profesionales en paro

NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 3 de marzo 2020, 03:17 | Actualizado 08:14h. Comenta Compartir

La ausencia de victorias, la escasez de futbolistas disponibles en la plantilla y la imagen del equipo en el segundo tiempo del partido ante el Ceares son motivos de preocupación en el grupo gestor del Real Avilés, que estaría forzando sus movimientos para buscar refuerzos en el mercado de futbolistas profesionales en paro.

Y es que, a pesar de reducir las diferencias sobre algunos rivales directos, los cálculos no terminan de salir después de tres partidos sin ganar en los que el equipo blanquiazul dejó escapar otras tantas oportunidades de asomar la cabeza, salir del descenso directo y también evitar los puestos de riesgo ante la posibilidad de que algún equipo asturiano de Segunda B pierda la categoría y se produzcan arrastres.

El principal problema que tiene el Avilés pasa por el escaso número de jugadores disponibles, que no ha pasado de trece en las últimas jornadas. Esa circunstancia impide al entrenador buscar soluciones en el banquillo, ocupado por juveniles y un solo jugador de campo, ya que el defensa paraguayo Aldo, que sale de una lesión, no ha sido utilizado en los cinco encuentros en los que fue convocado. Las bajas de varios jugadores con lesiones de larga duración y la imposibilidad de contar con los que están pendientes de documentaciones para tramitar la ficha, dejan al Avilés a merced de las circunstancias.

La mejor racha del curso con seis puntos en cuatro partidos sitúa al Avilés entre los mejores de febrero, pero sigue abajo

El grupo gestor tenía como objetivo hace unas semanas ver al equipo fuera del descenso al término de febrero. Incluso se ofreció una prima a la plantilla si en el bloque de cuatro partidos -San Martín, Lenense, Navarro y Ceares- se sumaban al menos 10 de los 12 puntos, pero el Avilés solo fue capaz de captar seis.

Con ser la mejor racha del curso, que coloca al Avilés como tercer mejor equipo del mes de febrero, no ha dado para escalar posiciones, aunque la diferencia de puntos se ha recortado sobre los rivales cercanos. En esta tesitura y con solo once jornadas por disputar, Diego Baeza y sus socios asumen la necesidad de realizar un esfuerzo económico para reforzar al equipo, algo que puede hacer pero solo fichando futbolistas profesionales que estén en paro. El argentino Armenteros aún no está descartado, pero no es el único jugador que tiene una oferta del grupo de Baeza y si las gestiones que están en marcha cuajan, en los próximos días se puede confirmar la llegada de algún refuerzo para el tramo final del campeonato.

Además de la búsqueda de jugadores, los que están recibieron el domingo al final del partido un toque por parte del cuerpo técnico y de los gestores por la mala imagen del segundo tiempo. Ayer el grupo tuvo entrenamiento en el Suárez Puerta y ya se piensa en el partido de Pravia, donde el equipo tendrá un efectivo más, Gastón, a la espera de que pueda llegar algún refuerzo.