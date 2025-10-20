El gol que le faltaba a Raúl Hernández en el Real Avilés: «Está entre mis mejores goles» «Es el primero con esta camiseta, pero espero que sean muchos más y poder celebrarlo con la afición», asegura el extremo madrileño

Alberto Santos
Avilés
Lunes, 20 de octubre 2025, 11:29

Su golazo no sirvió para ganar el partido, pero Raúl Hernández era un jugador igualmente feliz al final el partido ante el Talavera. «Sí, muy contento, sobre todo por ayudar al equipo. Además, están haciendo efecto al final los que entran de segundo tiempo. Creo que es vital, de importancia que estemos todos metidos. Hoy me ha tocado a mí y, bueno, con el sabor un pelín agridulce, pues se nos escapa ahí la victoria», aseguró antes de abandonar el Suárez Puerta tras el partido entre el Real Avilés y el equipo manchego.

Su disparo a la escuadra desde fuera del área pasa a la particular lista de mejores goles del madrileño, que lo incluye entre los tres mejores de su carrera. «Por cómo ha sido, la verdad te diría que sí. Sobre todo por lo que representa al final, pues el trabajo, el ayudar al equipo y, sobre todo, con la afición que también esperaba o algo así. Por mi parte, contento. Además, es el primero con esta camiseta. Espero que sean muchos más y poder celebrarlo con la afición, pues qué mejor», defendió el extremo madrileño.

«La liga es muy larga y nos va a tocar jugar todo tipo de partidos, pero creo que se está haciendo un buen trabajo»

Ese golazo le sirve también para reivindicarse después de un trabajo arduo que parecía que no brillaba, pero que tiene el total reconocimiento del cuerpo técnico y sus compañeros. «Sí, al final, bueno, pues cada uno son muy distintos. Creo que, por mi parte, también más trabajo no tan vistoso como puede ser otro tipo de jugador. Pero, bueno, lo que te digo es que estoy contento por ayudar al equipo, por cómo se han dado las cosas y que hay que estar preparado para momentos así y poder celebrarlo con los compañeros», añadió.

Este empate sabe a más que conseguir un punto por cómo se sumó y cómo se defendió al final con uñas y dientes, «sobre todo porque nos quedamos con uno menos. Al final es un rival complicado que te va a someter y más con uno menos en el campo. Pero, bueno, creo que con el gol hemos tenido ahí una ímpetu de ir a por los tres puntos, lástima que hemos encajado rápido el 1-1 y se nos ha atravesado un poco el final».

Importancia del banquillo

Una vez más, los jugadores que salen del banquillo meten goles y son importantes en el devenir de los partidos, algo que para Raúl Hernández es consecuencia «del trabajo de todos. Al final, demostramos semana a semana que estamos todos metidos, que somos un buen grupo, que todos están trabajando bien y que la competencia al final es alta. Y a la vista está. Al final todos los que entran en el segundo tiempo, entren de inicio o no, aportan y, en este caso, los que han entrado en el segundo tiempo han tenido resultado».

En cuanto a la marcha del equipo, el jugador blanquiazul asegura que él y sus compañeros están «contentos, pero esto es muy largo. Al final no nos van a poner las cosas fáciles, la liga es muy larga y nos va a tocar jugar todo tipo de partidos. Pero, bueno, creo que se está haciendo un buen trabajo, a mejorar esas pequeñas cosas que nos hacen falta y, por lo demás, a seguir con la buena línea y la buena dinámica que llevamos».