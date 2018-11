Goles de bronce para Sergio Ríos Sergio Ríos conduce el balón en el partido de Copa del Rey frente al UD Logroñés. / JUAN CARLOS ROMÁN El delantero avilesino suma dos tantos en 249 minutos en su primer curso en Segunda B SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 9 noviembre 2018, 02:31

Sergio Ríos no conoce el vértigo. En apenas tres años ha pasado de jugar con el Quirinal en Liga Nacional juvenil a medirse a equipos como el Racing de Santander en Segunda B con la camiseta azulgrana del Langreo, algo que asume con naturalidad y, sobre todo, los pies en el suelo, estudiando la carrera de Comercio y Márketing por las mañanas en Gijón y entrenando cada tarde en Langreo con el objetivo de «ser mejor jugador cada día».

Después de un curso cedido en el Condal, Ríos le dio el 'sí' a Hernán Pérez, técnico del Langreo que llevaba dos temporadas siguiendo sus pasos. Para acceder a la operación, el Real Avilés renovó su contrato por una temporada más, hasta junio de 2020, firmando una cesión que permitía al prometedor delantero avilesino debutar en Segunda B.

Quince goles en dos temporadas en Tercera, la primera como suplente en el Real Avilés de Pablo Lago y la segunda indiscutible en Noreña, avalaban al delantero, que comenzó marcando de penalti en Copa del Rey frente al UD Logroñés y como titular en Liga. «Como es lógico, al principio tenía alguna duda de cómo podía ser mi adaptación, pero siempre he tenido claro que no soy menos que nadie y que si estoy aquí es por mis méritos», sostiene.

Ríos, exigente consigo mismo y ambicioso, lamenta que «empecé como titular y después he salido del 'once'», pero los números no mienten. Con el tanto anotado el pasado fin de semana frente al Vitoria, que ha sido incluido en la votación de los tres mejores goles de la jornada por la Federación Española en sus redes sociales, suma dos dianas en Liga en tan solo 249 minutos disputados, una media más que positiva.

Sin embargo, el avilesino quiere más. «El dato no está mal, pero al fin y al cabo son dos goles. Me quedo con que he participado en todos los partidos y ojalá pueda jugar más y marcar más goles para ayudar al equipo». Un equipo langreano cuyo objetivo no es otro que «la permanencia, pero sin renunciar a nada». Para regresar al 'once', Ríos tiene que lidiar con dos muy buenos delanteros para la categoría como son David González y Allyson, aunque el avilesino matiza que «el equipo en general cuenta con muy buenos jugadores ofensivos».

También la categoría, pues el atacante reconoce que «en Segunda B el juego cambia bastante con respecto a Tercera. Los jugadores tienen más calidad, el ritmo es otro rollo... Pero bueno, creo que me he adaptado bien, el entrenador confía en mí igual que en el resto de compañeros y ojalá podamos hacer entre todos una buena temporada».