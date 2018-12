En el mismo grupo pero en ligas distintas Pereira, Marcos, Cisse, David Pérez, Wilfried y Barra en uno de los ensayos semanales en La Toba. / MARIETA El Avilés, muy lejos del rol que siempre tuvo, recibe a un Marino que mantiene su papel de favorito | Castañón espera repetir el plan que estuvo cerca de darle la victoria ante el Caudal y Oli confía en romper los esquemas locales marcando pronto NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 16 diciembre 2018, 07:06

La diferencia de plantilla y el orden que rige en ambos clubes colocan al Real Avilés y al Marino de Luanco en una liga diferente dentro del mismo grupo. El blanquiazul se ha convertido en un equipo de perfil bajo, de los que pelean con el objetivo de estar lo más lejos posible de la zona de riesgo en la que se movió el pasado ejercicio. Por su parte, el azulón sigue donde tiene que estar, entre los mejores peleando por el campeonato y por el ascenso de categoría. La clasificación nos lo deja bien claro, con quince puntos de diferencia entre uno y otro.

Pero no deja de ser un partido atractivo (Suárez Puerta, 12 horas) en el que todo lo dicho queda al pairo de lo que desarrollen los futbolistas en el campo. Con el Marino como claro favorito, el Avilés se aferra a sus principios de equipo difícil de batir y bien lo supo el Caudal, aunque no son las mismas circunstancias. Calcar el partido de entonces es el objetivo del conjunto avilesino ante un rival que pretende lo contrario: imponer su ley.

Para que el Avilés pueda tener aspiraciones en esta cita tiene que darse la premisa de no encajar un gol que obligue a buscar lo que tanto le está costando encontrar al conjunto de Juanma Castañón. Con solo ocho dianas en el doble de partidos y uno de los peores registros de todo el fútbol español, rentabilizar esos pocos aciertos pasa por cerrar la portería. Hasta la fecha no le ha ido nada mal al Avilés, capaz de sumar hasta 19 puntos con esos pocos goles.

El entrenador marinista, Oli Álvarez, sabe lo que hay y tiene clara la consigna, sabedor de que el rival entregará el terreno y el balón: marcar un gol, si puede ser pronto, para obligar al Avilés a salir de la cueva, algo que en partidos precedentes le ha costado recibir goleadas como la del pasado domingo en Oviedo, o la de Grado. Será pues un pulso interesante entre dos estilos dispares, acordes a los medios con los que se trabaja en uno y otro bando.

El trabajo defensivo del conjunto blanquiazul está asegurado con la base que ha compactado el técnico a lo largo de esta primera vuelta. La tarea de marcar se complica porque Diego Polo no está en las mejores condiciones y quizás ni llegue a ser titular. El avilesino está aún inédito tras cuatro partidos en los que se le ha negado el gol con tres remates a los palos y ocasiones no bien definidas, pero hasta su llegada casi ni se creaban oportunidades.

Con ese condicionante otra duda en la previa es el dibujo que utilizará Castañón, con uno o dos pivotes y un probable debut, el del paraguayo Avel Ircio, incorporado esta semana al igual que el lateral-interior zurdo Gowtham Kirupakaran. Por primera vez en semanas, el entrenador tendrá que realizar un descarte en la convocatoria.

El once probable para esta cita lo formarán Borja Piquero; Paulo, Santa, Naranjo, Barra; Carlos Núñez o Avel; Pereira, David Pérez, Marcos, José Antonio; y Polo o Pedro. En el caso de optar por dos medios, Castañón podría retirar a José Antonio del once inicial, al que entonces optaría Cisse si el juvenil Carlos, que arrastra molestias físicas, no está en condiciones. El portero Lemus y Wilfried completan la relación de jugadores convocados.

En el Marino todos están disponibles por lo que Oli Álvarez tiene donde elegir para formar un equipo que sepa llevar al Avilés a su terreno. Álex Arias será el guía en las jugadas de ataque con las que el equipo azulón quiere romper pronto los esquemas defensivos del Avilés.

El once probable del Marino estará formado por Rabanillo; Borja, Trabanco, Pantiga, Guaya; Morilla, David González; Luis Morán, Álex Arias, Jorge Cayarga; y Fassani. En la relación, varios exjugadores del Avilés, Pantiga, Álex Arias, Cayarga, Fassani, César García y Mikel, este sin llegar al primer equipo.

Será el último partido del año en el Suárez Puerta y se espera un buen ambiente con la presencia de aficionados del Marino y los escolares del Colegio Poeta Juan Ochoa, invitados esta semana.