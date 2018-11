«Ellos me van guiando con sus inquietudes», explica la profesora Jueves, 8 noviembre 2018, 02:03

Animadora sociocultural, Marta Reneses ha asumido el rol de profesora para echar un cable a los jugadores franceses en su integración al Real Avilés y a la ciudad. Sus métodos, libros de gramática castellana y mucho interés por ayudar a sus alumnos. «Ellos me van guiando con sus inquietudes. Utilizamos periódicos, libros... lo primero que me pidieron fue aprender los verbos para no hablar como 'Tarzán', sobre todo Paulo», sonríe. «Muchas veces me preguntan sobre lo que escribís vosotros en las crónicas o sobre cosas que les dicen los contrarios. La verdad es que le ponen mucho interés y, aunque les cuesta, intentan no hablar francés durante las clases». Marta ve una importante progresión de los chicos y les define como «muy buenas personas y muy divertidos. Es un gusto estar con ellos. Ahora mismo, creo que es lo mínimo que debemos hacer».