«Lo tiro yo porque no quiere tirarlo nadie». La historia del penalti fallado por el Talavera ante el Real Avilés «No sé qué tienes con los penaltis», le dijo Montero al portero blanquiazul Álvaro Fernández tras estrellar su lanzamiento en el larguero en el minuto 95

En el mundo del fútbol hay tradiciones no escritas entre los aficionados. Una de ellas suele ser abandonar la grada antes del pitido final de los partidos para salir rápido, no esperar cola en el parking si vas en coche o aprovechar el resto del día con algún plan familiar que requiere urgencia. Eso antes conllevaba el riesgo de perderte unos pocos minutos de descuento, incluido algún gol de tu equipo o del rival.

La llegada del videoarbitraje ha convertido esa costumbre en una actividad de riesgo porque los partidos pasan de los 100 minutos muchas veces. Y si eres aficionado del Real Avilés, puedes perderte medio partido, o media vida, según la salud de cada uno. En la recta final de los encuentros de los avilesinos siempre pasan cosas, casi nunca aptas para cardiacos, pero a quien le gusta sufrir para luego celebrar, está en su salsa.

Como no podía ser de otra forma, el Suárez Puerta vivió el domingo otra tarde inolvidable, en la que se sufrió y se celebró a partes iguales. La parroquia local había estallado de júbilo con el gol estoico de Raúl Hernández al borde del minuto 80 con el Real Avilés aguantando casi toda la segunda parte sin Cayarga. Pero eso no era todo, amigos, debió pensar el Talavera, que le dio el punto dramático a la cita en un penalti a favor en el minuto 95.

Miedo escénico

Los jugadores del Talavera parecía que tenían un 'marrón' más que una oportunidad de ganar el partido. Enfrente estaba Álvaro Fernández, cuya leyenda en los penaltis parece que ha traspasado fronteras, sobre todo con sus dos paradas con el tiempo cumplido en los dos partidos del 'play-off' ante el Antoniano que casi valieron el ascenso. «Los compañeros del Talavera me decían que no quería tirarlo nadie y el que lo lanzó me dijo: lo tiro yo porque no quiere lanzarlo nadie», desvelaba el portero del Real Avilés tras el partido.

Aunque en Guadalajara y Salamanca, los penaltis en contra de los avilesinos acabaron en gol, el embrujo de Álvaro en el Suárez Puerta llevó a Montero a intentar asegurar con un lanzamiento fuerte y alto por el medio de la portería, pero el balón se estrelló en el larguero, botó junto a la línea de gol y salió despejado. El propio jugador del Talavera se rindió a la evidencia tras el partido en otra confesión a Álvaro: «Cuando acabó el partido, ese mismo jugador me dijo: 'no sé qué tienes con los penaltis'. Así que mira, en este caso, se pusieron algo nerviosos, parece ser, y pudimos tener esa suerte que igual en otros partidos no acompaña».

«Hay que tener los pies en el suelo, somos un recién ascendido y creo que nadie hubiese esperado lo que estamos haciendo» Álvaro Fernández Portero del Real Avilés

Álvaro, que ha recibido sólo el 50% de goles en los seis penaltis que le han lanzado en el último año, reconoce sobre la jugada de la pena máxima del domingo que «si te soy sincero ni la vi, porque es un balón muy rápido que nos pillan a la contra, un centro por delante y en este caso pues yo creo que si Osky no hace eso a lo mejor la hubiese empujado, yo estoy centrado en el centro y cuando la pone el jugador pues ya veo que el delantero cae y la piden».

En cualquier caso, el punto rescatado por el Real Avilés completa una buena estadística de tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos. No obstante, el portero del Real Avilés quiere tener «los pies en el suelo, somos un recién ascendido como todos sabemos, creo que nadie hubiese esperado lo que estamos haciendo. Ahora mismo el equipo compite y está demostrando el gran equipo que es. Hoy no hemos podido ganar, no siempre se puede ganar porque en esta categoría jugamos contra grandísimos rivales, el Talavera lo ha demostrado en los partidos anteriores aunque hubiese perdido había merecido más y hoy nos lo ha puesto muy difícil».

Para el meta madrileño, «nosotros también hemos demostrado que en circunstancias adversas sabemos lucharlo, hemos estado a punto, pero bueno, nos vamos contentos de seguir sumando, y a seguir. Es una de las señas de identidad del equipo, lo estamos demostrando en cada partido, estamos dejándonos la vida hasta el último segundo, hasta que no pita el árbitro. Creo que se está viendo que somos un equipo que quiere hasta el final y en ese caso entre la suerte y lo que luchamos, nos lo estamos llevando. Eso también es parte del trabajo que nos inculca el míster en el día a día, de no dar nada por perdido, y hasta ahora estamos muy contentos».

Por último, Álvaro recordó sobre el gol del empate encajado el domingo en el Suárez Puerta que «los equipos también juegan, hay grandes rivales, hoy el Talavera lo hizo también muy bien y creo que fue un acierto suyo el gol. Nos pillaron a la contra, hicieron una buena jugada, una buena definición. Tenemos que seguir mejorando, creo que tenemos mucho margen, pero yo creo que se puede trabajar mucho mejor a partir de los resultados que estamos teniendo».

Regreso a Valdebebas

Álvaro Fernández vuelve a casa el sábado. El partido del Real Avilés Industrial en ante el Real Madrid Castilla (21 horas) en Valdebebas permitirá al portero madrileño revivir sus inicios en la portería de la cantera madridista. «Vuelvo a la que fue mi casa, tengo muchos excompañeros, tengo gente del club... Siempre gusta jugar en sitios así contra equipos de esta calidad, no deja de ser también uno más de la categoría. Cada partido que hemos jugado, al final son equipos muy grandes porque nosotros no dejamos de ser el recién ascendido y creo que también es un momento para disfrutar, para seguir luchando como lo estamos haciendo y poder intentar traernos los tres puntos», asegura el cancerbero del equipo avilesino.

Las dos próximas semanas no serán fáciles para el Real Avilés, con tres partidos en apenas ocho días. «Sí, creo que el equipo físicamente, mentalmente, está preparado, se ha demostrado que el míster está llevando muy bien esas cosas y cada compañero que sale al campo, sea de inicio o de suplente, están dándonos la vida, incluso hasta los que no están teniendo la suerte de entrar, están dejándose la vida porque confiamos en toda la plantilla. Sabemos que todos vamos a ser importantes este año y al final ahora va a tocar luchar todos juntos», concluye Álvaro.