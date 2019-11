«Si no tuviera ilusión por este reto me habría quedado en mi casa» César Gálvez, con Imanol a su izquierda, en una sesión en La Toba. / MARIETA César Gálvez mantiene el optimismo pese al mal momento del Avilés y trata de contagiar sus «ganas de trabajar» para sacar el equipo a flote NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 2 noviembre 2019, 02:49

Buena cara al mal tiempo. Esa es la receta que se aplica el entrenador del Real Avilés cuando las cosas no salen, como es el caso, con resultados negativos, lesiones, falta de fichajes, apuros... Pese a ello es difícil arrugar a César Gálvez, el nuevo entrenador del equipo blanquiazul: «Si no creyera en este proyecto, si no tuviera ilusión, me habría quedado tranquilo en mi casa y no habría viajado mil kilómetros para entrenar al Avilés».

Lo dice convencido y recalca que «a pesar de no estar en la situación ideal, este club tiene mucho peso y muchos quisieran estar aquí. He venido a trabajar, a sacar rendimiento al equipo y es en lo que estamos». Pese a las distancias actuales, Gálvez piensa que «la temporada es larga y será la segunda vuelta la que marque nuestras aspiraciones. Los de arriba están lejos, pero hay margen, y no pienso en el descenso pese a que ahora estamos muy cerca».

El equipo está descompensado, hay tres lesionados por tiempo, el segundo portero se quiere ir, dos de los fichajes están aparcados por el papeleo y no llegan los refuerzos. «Nos estamos quedando poco a poco sin futbolistas y es complicado fichar gente que eleve el nivel. Casi todos los jugadores que necesitamos están colocados en otros equipos y sacarlos cuesta más dinero». Cifra en cuatro o cinco los refuerzos necesarios y, sobre todo, necesita un pivote curtido para el puesto, además de zagueros.

Como el equipo para el partido de mañana ante el Vallobín, en el que Gálvez, que podrá sentarse ya en el banquillo, dispone de los 16 jugadores justos y uno de ellos tocado en los aductores, Nico Pandiani. El grupo se ejercitó este viernes festivo en sesión matinal en el Suárez Puerta y repetirá esta mañana en el mismo escenario.