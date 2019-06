Imanol y Borja Granda serán presentados esta semana Borja Granda. / PATRICIA BREGÓN Son los dos primeros fichajes del proyecto mientras el club trata de avanzar las renovaciones N. G. AVILÉS. Lunes, 17 junio 2019, 04:26

Los dos primeros fichajes estaban cantados y desde el fin de semana cerrados. Imanol Vergara y Borja Granda ya tienen cerrado un acuerdo para enrolarse en el nuevo proyecto de un equipo al que ambos retornan tras varios años en distintos equipos, asturianos y de fuera. El centrocampista ofensivo nacido en Sevilla y criado en Avilés, y el defensa gozoniego, serán presentados a lo largo de la semana que empieza, probablemente mañana y el miércoles.

Además de la captación de jugadores a modo de refuerzos, José Álvarez espera avanzar estos días en las renovaciones, tras confirmar la continuidad de Borja Piquero, Pereira y José Antonio, además de Carlos una vez cumplida la edad juvenil. Santa y Marcos son dos de esos jugadores que el club quiere confirmar cuanto antes, además de Nico Pandiani y hasta Xavi Cencillo.

El delantero catalán aún no tiene destino tras su buen rendimiento en el Avilés, con el que marcó 10 goles en la segunda vuelta, y confirmó a este periódico que valorará una posible oferta, matizando que «nadie me ha llamado». Xavi dijo en su momento que solo podría seguir con unas condiciones diferentes a las de la campaña que finaliza, pero en la nueva gestión no han sopesado aún esa posibilidad, como tampoco la de Jorge Delgado, Ito, que es uno de los muchos avilesinos a quienes se vuelve a vincular con el Avilés.

La renovación de Pandiani no parece fácil. El club debe aceptar la condición que pone para seguir: poder irse en cualquier momento y sin condiciones en caso de recibir una oferta de superior categoría.