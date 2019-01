El Real Avilés se pone al día para inscribir a los fichajes Patxi, en su primer ensayo con Lemus detrás. / MARIETA El club tuvo que hacer frente a una deuda de la pasada temporada para que Patxi, Armando y Pandiani estén ya aptos para jugar el sábado SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 31 enero 2019, 02:55

El Real Avilés ha tenido que afrontar el pago de una de las reconocidas deudas que todavía mantiene de la temporada pasada para poder tramitar las fichas de sus últimas incorporaciones: el meta Patxi, el defensa Nico Pandiani y el delantero Armando. Uno de los entrenadores del club de la pasada temporada había denunciado ante la Federación Asturiana el retraso en el cobro tras un «malentendido» y el club se ha puesto al día para que los fichajes -Pandiani ya tiene el tránsfer- puedan estar disponibles para este mismo sábado.

Sin embargo, los problemas económicos del club no acabarán aquí. El exfutbolista cántabro Fonso, que abandonó el equipo a mitad del pasado curso ante la situación de impagos después de llegar a un acuerdo con la entidad, pasa al ataque cansado de esperar. «Todavía me deben tres meses, les he dado muchas facilidades para el cobro y ahora ya no me cogen ni el teléfono. Si no me pagan en quince días tramitaré una denuncia por la AFE», asegura, enviando la pelota al tejado de la propiedad del club.

Mientras tanto, esta tarde, a partir de las 17.30 horas en la sala de prensa del Suárez Puerta, será presentado Nico Pandiani como nuevo futbolista blanquiazul. Tras pasar ayer el reconocimiento médico, si no hay novedades en el último entrenamiento a celebrar hoy estará disponible para debutar el sábado frente a L'Entregu, al igual que Patxi. La situación de Armando es diferente, pues ha llegado con un golpe de su etapa en el Sóller y todavía no está al cien por cien.

Lemus, al Aboño

En lo que se espera un último día de mercado bastante tranquilo, ya está confirmada la cesión del meta Alexis Lemus al Aboño de Segunda Regional -se seguirá entrenando por las mañanas con el Avilés-, mientras que la situación de Kodiak Monge y Jesús Vizcarra se encuentra en 'stand by'. El club está esperando la respuesta de Madrid a la confirmación del último trámite burocrático necesario para que los americanos puedan jugar en categoría nacional y, si no llega a tiempo, se irán cedidos a un equipo regional. Por el momento ya han ido a entrenar puntualmente con el Barcia por la buena relación entre el presidente del club, Miguel Cañamero, y el Real Avilés, pero no está confirmado que ese sea el destino final si no pueden jugar en Avilés. Por el momento, Alain quiere «esperar hasta el último minuto del cierre del mercado» por el documento, pues «en el fútbol no se puede descartar nada».

Por su parte, el primer equipo blanquiazul realizó ayer el prenúltimo entrenamiento de la semana con la única ausencia de Carlos, que sigue aquejado de fascitis plantar.