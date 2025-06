Iván González regresa al Real Avilés para entrenar al femenino

Santy Menor Avilés Jueves, 26 de junio 2025, 18:38 Comenta Compartir

El banquillo del Real Avilés Industrial femenino ya tiene nuevo inquilino, tras el trasvase definitivo de Pedro Arboleya a la dirección general del club. Después de cuatro temporadas y más de 100 partidos al frente del equipo, ha sido el propio Arboleya quien ha elegido a su sustituto, el pixueto Iván González, hombre de la casa que iniciará su tercera etapa en el club realavilesino.

González, de 47 años, llegó a dirigir siete partidos al primer equipo del Real Avilés en 2008, tras la dimisión de Pole, entonces con el club en la antigua Tercera División. También sabe lo que es entrenar al filial y en la cantera, incluido al juvenil en División de Honor. Además, ha trabajado en otros clubes de la comarca como Cudillero, Soto del Barco, Hispano, Bosco, Llano 2000, Real Oviedo y Mosconia.

Será su primera experiencia en el fútbol femenino, al que llega avalado por Pedro Arboleya y «con muchas ganas y mucha ilusión». El de Cudillero considera al Real Avilés «mi casa», pues «es donde más años he pasado. Tuve años muy buenos, me dieron la oportunidad de hacer grandes cosas y he sumado grandes experiencias, como espero que sea esta que va a comenzar».

En su debut dirigiendo a chicas, Iván González apuesta por la naturalidad. «Al final el deporte es el mismo, el juego es el mismo y el vestuario es igual. Las chicas son profesionales y espero que sea una gran experiencia para todos. Que el equipo crezca, que las chicas mejoren y sacar el mayor rendimiento posible. Me gusta mirar hacia arriba», concluye.

Temas

Real Avilés