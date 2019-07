Jaime Fernández y Cadavieco llegan al Avilés para «hacer un buen trabajo» Preparador físico y delegado, ayer en el Suárez Puerta. / OMAR ANTUÑA El preparador físico y el delegado se presentan convencidos porque «es un proyecto serio» y con gran «ilusión» en lo que es un estreno para ambos NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 16 julio 2019, 07:00

El Real Avilés arrancó la semana en la que se inician los entrenamientos de pretemporada, señalados mañana miércoles en Tabiella, con la presentación del preparador físico y el delegado del primer equipo blanquiazul, Jaime Fernández Rodríguez (Avilés, 6-10-1979) y Manuel Cadavieco Iglesias (Gijón, 28-2-1966). Los dos se estrenan en el cargo, el preparador al provenir del mundo del atletismo, aunque en el caso del excolegiado gijonés, ejerció con el Estudiantes en categorías inferiores un par de años.

La función de Manuel Cadavieco, colaborador de EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILÉS como analista arbitral de los partidos del Sporting, será doble y muy provechosa. Además de su importante tarea como delegado del equipo, será el profesor de los futbolistas blanquiazules en el aprendizaje de las nuevas normas que entrarán en vigor esta temporada. Entre ellas la más sonada es el criterio en la señalización de infracciones con brazos o manos. «Estoy para lo que se necesite, es importante conocer la norma y tener un comportamiento siempre correcto hacia el colectivo arbitral. Creo que en ese sentido es bueno conocer el mundillo para saber hacer de enlace y ser la persona que pueda poner calma cuando haya tensión».

Cadavieco Villanueva reconoce que los clubes «han decidido apostar por colegiados retirados» para el cargo, con fichajes tan sonados como el de Mejuto González por el Getafe. «Parece que esa es la tendencia actual de los clubes, pero recuerdo que hace veinte años Santamaría Uzqueda fue delegado del Valladolid y llamó la atención». Llega al Avilés «muy ilusionado. Me agradó el proyecto que me presentaron, me parece muy serio y espero hacer una buena labor para ayudar a que el club consiga sus objetivos».

Jaime Fernández es un preparador físico nacido en Avilés y afincado en Luanco. Llega por primera vez al mundo del fútbol tras años como técnico de atletismo, aunque «estos años preparé de manera individual a futbolistas en aspectos específicos. Dos de ellos están ahora en el equipo, Borja Granda y Félix Sanz, que son de Luanco. Pero a nivel de grupo es la primera vez».

Con ganas de ponerse en acción para un trabajo fundamental para cualquier equipo de fútbol, Jaime Fernández considera este fichaje por el Avilés como un salto adelante: «Es una función nueva en mi carrera, pero estoy preparado para asumirla y considero que a nivel personal es una gran oportunidad que espero aprovechar». Jaime se ha reunido estos días atrás con el entrenador del Avilés, Viti Amaro, «para poner las bases del trabajo» que se inicia mañana en el campo sintético de Tabiella.

El director deportivo del club, José Álvarez, se mostró muy satisfecho con estas dos incorporaciones que «van a aportarnos mucho, tanto Jaime como Manuel están muy ilusionados y creo que lo harán muy bien. De los dos teníamos las mejores referencias y su compromiso con el proyecto es total, así que estamos encantados de contar con ellos».