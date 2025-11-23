Javi Cueto sigue fiel a su cita con el gol en el Real Avilés El delantero del Real Avilés es con diferencia el jugador que mejor promedio tiene minutos-goles en toda la Primera Federación

Santy Menor Avilés Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

Si en el Real Madrid se puso de moda el 'minuto 90 y Ramos' para poner de manifiesto la puntería del histórico defensor español en los tiempos extra, con la final de Champions frente al Atlético como principal referencia, en el Real Avilés Industrial se ha instaurado el 'minuto 90 y Cueto', en alusión a los números del atacante gijonés esta temporada en Primera Federación.

El '10' blanquiazul, que suma cinco goles en lo que va de curso, ha marcado cuatro de ellos superado el minuto 90 de partido, lo que evidencia que, si bien ha sido más suplente que titular en este inicio de campaña, ha entrado al campo siempre con el cuchillo entre los dientes y aprovechándose de la ambición del resto de sus compañeros para ir a por la victoria independientemente del escenario y del resultado reinante.

Superada una lesión que lastró su inicio de curso, Cueto inauguró su cuenta anotadora en la jornada cinco, siendo clave en la victoria frente al Bilbao Athletic en el Suárez Puerta, pues marcó el 2-1 en el minuto 73 y el definitivo 3-2 en el 90. Esa leyenda se hizo más grande a la jornada siguiente, haciendo de penalti el 3-4 en Guadalajara en el minuto 90+17, y un poco más todavía una semana después, cuando firmó el 2-3 en el Ruta de la Plata ante el Zamora.

Cuatro de sus cinco tantos esta temporada llegaron superado el tiempo reglamentario, en el 'minuto 90 y Cueto'

Después de unos partidos con menos participación, sin demasiada fortuna cuando fue titular ni en Liga ni en Copa, Cueto retomó el sábado en Mérida el camino del gol, y cómo no, en el tiempo añadido, firmando el 2-1 en el minuto 90+2 aprovechando un malentendido entre la defensa y el guardameta emeritense en el Romano José Fouto.

Aunque desafortunadamente el tanto no sirvió para que el Real Avilés lograse al menos puntuar, lo cierto es que los guarismos goleadores de Javi Cueto esta temporada son impresionantes. Los números están ahí y el gijonés es, con diferencia, el jugador que mejor promedio tiene goles-minutos de toda la Primera Federación, que se dice pronto. Cueto ha marcado un gol cada 41 minutos, mientras que completan el podio Sergio Benito (Ponferradina), que lo hace cada 82, y David Cuenca (Talavera), cada 83. Pero ambos suman dos dianas, por las cinco del delantero del Real Avilés, que por supuesto también es el máximo goleador del equipo este curso.

En cuanto a los goleadores totales, lidera la tabla Jesús de Miguel (Tenerife) con nueve goles, Álvaro García (Mérida) suma ocho, siete tienen Jordi Cano (Europa), Ibai Sanz (Bilbao Athletic) y Álex Rubio (Villarreal B), seis Arnau Ortiz (Atlético B), Jaume Jardí (Nàstic) y Hugo González (Celta Fortuna) y con cinco ya aparecen junto a Javi Cueto Dioni (Eldense), Mingo (Arenteiro), César Palacios (Castilla), Flakus (Murcia), Escudero (Sabadell) y Enric Gallego (Tenerife). Sin embargo, el que menos partidos ha disputado han sido once, por los nueve, solo un como titular, de Javi.

Cueto ha superado además su récord de goles en Primera Federación, fijado en los cuatro que marcó con el Algeciras en la temporada 2023-24, la de su estreno en la categoría. En Segunda B su tope fueron 8 y en Segunda RFEF los 13 del pasado curso entre Liga y 'play off' de ascenso.

Temas

Real Avilés