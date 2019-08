Real Avilés Javi Julià: «No veía nada claro seguir con dos laterales y cuatro centrales en el equipo» El balear Javi Julià, pensativo durante una sesión de estiramientos en La Toba 3. / MARIETA El defensa balear estudia ofertas en busca de un proyecto «ambicioso, competitivo y en el que poder tener un rol más definido en el equipo» SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 7 agosto 2019, 02:50

En un mundo del fútbol en el que lo habitual es que los jugadores se agarren a los contratos, llueva, nieve o truene, el balear Javi Julià ha tirado de valentía y ha decidido poner punto y final prematuramente a su aventura en el Real Avilés en busca de otro proyecto que le 'asegure' una mayor cantidad de minutos. «Todavía estamos en agosto, muchos equipos están por hacer y tiene más sentido hacerlo ahora que más adelante, cuando quizá ya sea tarde», explicaba ayer a este periódico tras el anuncio de su salida.

Javi Julià sólo tiene palabras de «agradecimiento» al trato recibido por el Real Avilés, cuyo proyecto «es muy bueno para esta temporada. Se entrena por las mañanas, cumplen con lo que prometen, el cuerpo técnico trabaja muy bien y sobre todo hay buenos jugadores, que es lo más importante». Pero, cuando el balear firmó por el equipo, «tenía otras cosas en mente».

En ese sentido, la llegada de jugadores para la parcela defensiva del equipo ha hecho que en estos momentos el Real Avilés cuente con dos laterales derechos y cuatro centrales puros, las posiciones en las que encaja Julià. «No me voy porque me crea inferior a mis compañeros, creo que ni ellos son mejores que yo ni yo soy mejor que ellos. Tampoco por la competencia, como he leído. Pero al final los números están ahí y si somos tres laterales derechos para un puesto y cinco centrales para dos, los minutos no dan para todos».

El balear también agradece «las facilidades que me ha dado el club para salir. Me dijeron que me lo pensara bien porque contaban conmigo, pero han entendido la situación». Javi estudia ahora ofertas con su agencia de representación y no se cierra puertas. «Acabo de quedar libre y todavía es pronto para elegir. Tengo alguna cosa de fuera de Asturias, pero aún no he decidido nada. Más allá de lo económico, que en esta categoría no vamos a hacernos ricos, busco un proyecto ambicioso, competitivo y en el que tenga opciones de asentarme en el equipo inicial, ganándomelo en el campo como siempre, claro». Con todo, Juliá no estará hoy con sus ya excompañeros en La Toba 3.