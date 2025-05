Javi Rozada: «Mataremos por que Edu Cortina pueda empezar la próxima temporada en Primera RFEF con el Real Avilés»

Santy Menor Avilés Viernes, 16 de mayo 2025, 15:25 Comenta Compartir

Todo por Edu Cortina. Javi Rozada, entrenador del Real Avilés Industrial, desveló en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la semifinal del 'play off' de ascenso a Primera RFEF frente al Atlético Antoniano lo que se podía intuir cuando se vio al futbolista vestido de calle siguiendo el entrenamiento en el túnel de vestuarios del Suárez Puerta. «En nombre de todos los que formamos parte del club le queremos mandar un abrazo enorme a Edu Cortina, que pese a intentarlo de todas las formas y maneras posibles no podrá ayudarnos en lo que queda de 'play off'», lamentó el preparador blanquiazul.

La baja del centrocampista ovetense, uno de los capitanes del equipo, capital tanto en la disputa del 'play off' de 2023 como en la permanencia del pasado curso, fue un hándicap en los planes de Rozada durante todo el curso. «Era una pieza clave en nuestro sistema esta temporada y también fuera del campo, por la energía que tiene y lo que transmite, pero el cuerpo le ha dicho basta. Ha demostrado que es un profesional, pero el fútbol tiene estas cosas y el domingo vamos a intentar pasar de ronda por él. Vamos a matar por que Edu Cortina pueda jugar la próxima temporada en Primera RFEF con el Real Avilés».

La de Cortina no será la única baja del Real Avilés para este domingo. También está descartado Eric Callís, que se sigue entrenando al margen del grupo, y Palacín seguía el jueves con tratamiento de fisioterapia. Quien sí pudo participar en la sesión de hoy viernes fue Kevin Bautista, que sigue siendo duda para salir de inicio. «Si Kevin no puede estar, jugaremos 4-4-2 sin ningún problema. El trabajo está hecho y el plan de partido no va a cambiar, utilicemos un sistema u otro», apunta el técnico blanquiazul.

Rozada espera un Antoniano poderoso, pues «vimos todos los partidos que han jugado fuera de casa esta temporada y son un equipo muy bien trabajado, con personalidad que se sabe adaptar a diferentes escenarios». Sin embargo, el preparador ovetense confía al ciento por ciento en los suyos. «Los veteranos nos pueden dar ese plus y para los sub 23 es un proceso que tienen que vivir. Pienso que tenemos un equipo idóneo para las grandes citas y tengo mucha confianza en ellos».

El entrenador del Real Avilés espera un gran ambiente en el Suárez Pureta el domingo. «Ya he visto las gradas supletorias, que están muy bien, y tengo ganas de ver esos fondos llenos de gente. Creo que habrá más ambiente que contra el Manchego, porque aunque la gente sabía que nos tenía que ayudar no es lo mismo estar a punto de bajar a Tercera que tener la posibilidad de pasar a una final por el ascenso a Primera RFEF. No ví en persona el partido contra el Recreativo Granada, porque estaba en Madrid, pero sí muchas imágenes y me gustaría vivir un ambiente así».

Sobre sus dos partidos de sanción, no quiso hablar demasiado, pues «ya lo comenté varias veces esta temporada. Creo que se está siendo muy injusto conmigo. Entrené en Segunda y las imágenes de aquel partido contra el Rayo en el que tiré la botella al suelo se utilizan dentro del comité arbitral como ejemplo de lo que no se debe permitir y, aunque pagué por ello lo que tuve que pagar, creo que eso condiciona bastante a los árbitros todavía. Pero bueno, lo importante son los jugadores, prefiero que me expulsen a mí que a ellos y Miguel -Méndez, segundo entrenador- lleva un seis de seis sin mí en el banquillo en los últimos dos partidos. Está perfectamente capacitado para dirigir al equipo. Yo lo pasaré peor desde fuera», sonríe.