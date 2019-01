Angulo descarta fichar por el Real Avilés por la falta de garantías de pago Jonathan Angulo, ayer en el entrenamiento. / MARIETA Tras ejercitarse a las órdenes de Castañón y declarar su ilusión por debutar, a última hora de la tarde expresó su deseo de no firmar el contrato SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 3 enero 2019, 02:16

Nuevo episodio rocambolesco en el Real Avilés. Jonathan Angulo, que por la mañana se había entrenado a las órdenes de Juanma Castañón y había reconocido ante este periódico su «ilusión» por comenzar una nueva etapa en el conjunto blanquiazul, se echó atrás a última hora de la tarde y decidió no estampar su firma en el contrato ante la falta de garantías de pago.

Sus representantes alertaron al jugador del retraso en algunas nóminas y el colombiano, que iba a significar un soplo de aire fresco para la maltrecha delantera realavilesina, regresa al mercado, por lo que Alain Menéndez deberá seguir buscando para encontrar compañía a Polo en la punta de lanza. Nada más completar la sesión, Angulo explicaba que «cumplo 26 años el domingo día 6 y ojalá lo pueda celebrar el lunes con el debut».

'Jony', como así le comenzaron a llamar tanto el técnico como sus nuevos compañeros, tenía pensado afrontar esta nueva etapa de su carrera deportiva con «mucha ilusión. Me he informado y sé que llego a un club con mucha historia y repercusión y ojalá me salgan las cosas bien. Trabajaré al máximo para que así sea». Y es que al colombiano le ha tocado vivir la cara amarga del fútbol. Profesional en su país, llegó a España con la promesa de un representante bajo el brazo de probar fortuna en clubes de Primera y Segunda, pero todo resultó ser un espejismo y acabó en La Granja, club de la Regional Preferente castellano-leonesa. De ahí pasó al Real Burgos -que no es el Burgos que milita Segunda B- y posteriormente al Bembibre, de donde procede. «Lo he pasado mal desde que llegué a España hace casi dos años, pero no soy de los que se rinde fácil y no me quiero volver a mi país con las manos vacías. Vine a cumplir un sueño y lucharé hasta el final por conseguirlo».

Juanma Castañón confiaba en su nuevo jugador, al que describía tras el ensayo como «un delantero que las pelea todas y que nos puede venir muy bien. Creo que se puede complementar muy bien con Polo y no descarto que los podamos ver juntos en punta». Tras la sesión, el preparador lenense charló unos minutos con su nuevo delantero, al que pedía trabajo y ganas por hacer bien las cosas en el Real Avilés. Horas después, todo se iba al traste.

Polo mejora y Piquero, duda

Tras visitar a la Mutua ayer, Polo tiene muchas papeletas de poder regresar a los terrenos de juego el lunes contra el Ceares. Casi recuperado de su dolor en la tibia, se espera que se pueda incorporar a los entrenamientos antes del domingo y entrar en la convocatoria que el sábado realizará Juanma Castañón. Son baja segura los sancionados David Pérez y Avel, así como también Wilfried, cuyo regreso al club todavía no tiene una fecha concreta.

Para hoy se espera la llegada de Slavi, que sí estará en la sesión, y Gowtham llegará el día 7, pues no ha podido conseguir un vuelo antes. Quien preocupa es Borja Piquero, que ayer no se pudo entrenar y está a la espera de pruebas para descartar que su dolencia en la rodilla izquierda sea algo grave. El futbolista se mostraba ayer ligeramente preocupado porque es la rodilla de la que ya fue operado en dos ocasiones: el ligamento cruzado y el menisco. Antes del encuentro frente al Siero ya notó molestias y no están remitiendo.

Ayer se entrenaron con el primer equipo los juveniles Nacho Álvarez, Mulero y Ricky y Castañón dirigirá hoy la segunda sesión de la semana a las 10.30 horas en La Toba 3. El equipo se ejercitará mañana en La Toba 3 y el sábado en el estadio.