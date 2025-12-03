Joseba Irazusta, exfutbolista: «Me emociono cuando hablo del Avilés» El exdelantero blanquiazul y del Barakaldo disfruta de su retiro deportivo como ganadero en el País Vasco, donde también entrena a niños y juega con los veteranos de la Real Sociedad

Joseba Irazusta, en su pueblo de Amezketa donde reside y se dedica a la cría de ganado.

Alberto Santos Avilés Miércoles, 3 de diciembre 2025

«Puxa Avilés y puxa Asturies. Si hacéis un partido de veteranos, llamadme que me voy para allá». Aunque han pasado más de 25 años, Joseba Irazusta (Lasarte, 1972) tiene el recuerdo de su paso por el Real Avilés a flor de piel. Tanto, que en un momento de de su conversación con LA VOZ DE AVILÉS para hablar de su doble condición de exjugador blanquiazul y del Barakaldo su voz se entrecorta y se detiene para tomar aire. «Es que me emociono al hablar del Avilés», asegura mitad sorprendido y mitad orgulloso de la huella que dejó en el año y medio que estuvo en la villa avilesina.

El caso de Irazusta es el ejemplo de que instalarse en el corazón de una afición no es cuestión de tiempo, sino de pasión y entrega a unos colores. Jugó en el Real Avilés una temporada y media en la que pudo demostrar su olfato goleador como delantero en Segunda B (21 goles en 31 partidos en la 98-99 y 14 goles en 14 encuentros de liga y en la Copa Federación que ganó el club, antes de ser traspasado al Córdoba a mitad de la 99-00). Pero también hizo gala de una entrega en el campo que todavía hoy recuerdan los hinchas que ya peinan canas. «En aquella época tampoco le daba tanta trascendencia, pero ahora al ver los números en casa es increíble», recuerda.

Criado en la cantera de la Real Sociedad, Irazusta llegó al Real Avilés y cayó de pie en la ciudad. «Viví muy a gusto. Al principio, me costó entrar en el equipo pero disfruté del vestuario, los compañeros, el paisaje, la gastronomía...», destaca el exjugador, que mantiene relación con algunos compañeros y visitó Avilés y Salinas el pasado mes de septiembre para ver a algunos de ellos como David, Dani o Fermín.

Aquella etapa en el Real Avilés se truncó a mitad de la fatídica temporada 1999-2000 que acabaría con el descenso a Tercera. Irazusta fue traspasado al Córdoba de Segunda División en enero. «Cuando salí estaba convencido de que algún día volvería a jugar en Avilés, pero hay que ver cómo estaba el club. No había ninguna garantía de cobro desde el primer mes. No es que ganáramos un millón de euros que si ando con retrasos me arreglo... Además, con esa edad también estás metido en más cosas y tienes más responsabilidad. Siempre me queda la pena de no volver allí», añade.

«Llevaban tiempo intentando venderme y les dije: si me hacéis una oferta para renovar siete años, firmo ahora mismo»

Al igual que aseguró en este mismo periódico su compañero de delantera David Fernández, aquel Real Avilés de Tejero «llevaba tiempo intentando venderme porque necesitaban dinero de donde fuera. Yo les dije: si me pones una oferta para renovar siete años, firmo ahora mismo. Es verdad que luego tanto David como yo pasamos a jugar en Segunda División, titulares y confiaron en nosotros y nos fue bien, pero hubiese vuelto a Avilés bastante pronto si el club estuviese de otra manera».

Lo hizo años después, pero con el Barakaldo, y vivió un episodio desagradable en el Suárez Puerta que le hizo confirmar a Irazusta la huella que había dejado en el Real Avilés. «Recuerdo que perdimos y tuve una pitada de alguna gente que me llamó pesetero. Me quedé sorprendidísimo y en el viaje de vuelta en autobús te llevas un tortazo que no te esperas», lamenta.

Ataria / LVA

Su etapa en el Barakaldo le llegó en la recta final de su carrera. «No pude disfrutar más que hasta diciembre por los dolores», asegura Joseba Irazusta. Después, un breve paso por el Lemona y llegó el momento de la retirada. Más que un final, fue el inicio de una nueva etapa en la que ha cumplido otro sueño: ser ganadero en Amezketa, Guipúzcoa. «Desde que me retiré compré terreno, me hice una casa y me cambió la vida radical. Siempre lo había tenido claro, tengo ganado, vacas de carne, gallinas, patos, árboles frutales, caballos para pasear», destaca.

«Avilés es una ciudad en la que uno se siente futbolista, aunque sea en categorías más modestas. Ojalá vuelvan a Segunda»

Las caminatas por los montes de Aralar lo mantienen en forma para matar el gusanillo del fútbol con los veteranos de la Real Sociedad en Zubieta: «Te pones un pantalón de fútbol, unas botas, te sueltan un balón, y como cuando eras un crío», bromea. Además, Irazusta también está a los mandos del deporte escolar de su pueblo de 1.000 habitantes y de la comarca, donde entrena a cinco equipos.

Como aficionado, se ha reconectado al fútbol a través de la pasión de su hijo por el deporte del balompié, además de la pelota vasca. «Sé que el Real Avilés lo hizo muy bien el año pasado y he visto un par de partidos esta temporada en televisión. Me emociono viendo el apoyo. Me alegra cuando estuve en septiembre ver cosas como la tienda. Es una ciudad donde la gente es del Avilés, en la que uno se siente futbolista, lo vive, aunque sea en categorías más modestas . Ojalá se mantenga eso y vuelva a Segunda División, que es lo que nosotros no pudimos conseguir», concluye el exdelantero blanquiazul.

