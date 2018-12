«Estamos faltos de efectivos y Berto es una gran incorporación» Berto Laviana, ayer en su primer ensayo con el equipo. / MARIETA Juanma Castañón valora positivamente el fichaje del futbolista, al que utilizará «en el centro del campo, tanto de pivote como más adelantado» SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 20 diciembre 2018, 01:19

Berto Laviana, último fichaje del Real Avilés, completó ayer en La Toba 3 su primera sesión como futbolista blanquiazul, con las miras puestas en poder debutar este fin de semana frente al Siero. Tras el ensayo, algo más largo de lo habitual, el joven futbolista agradeció la «buena acogida» recibida por sus nuevos compañeros, de los cuales ya conocía a Marcos, pues «es de mi quinta y llevo toda la vida jugando contra él».

Con el centrocampista avilesino fue con el que más minutos pasó durante la sesión, así como también con el 'míster', Juanma Castañón, y con Naranjo, con quien compartirá coche para acudir a los entrenamientos. «Juanma es muy cercano y la primera impresión ha sido muy buena, estoy deseando debutar con el equipo», sostiene.

El polivalente jugador está encantado con el inicio de una nueva etapa, en la que poder sumar «muchos minutos». El objetivo grupal, con el equipo «en mitad de la tabla, en una posición cómoda», es «ir partido a partido e intentar mejorar, sin mirar más allá».

Quien también recibió con agrado la noticia fue el propio 'míster' Castañón, el cual ve con ojos cualquier incorporación al estar «faltos de efectivos». En cualquier caso, la llegada de Berto da un salto de calidad, ya que «es un jugador que nos puede dar mucho». De mano, el lenense lo ve más como centrocampista que en el centro de la defensa, de tal manera que «puede jugar de pivote, pero también más adelantado, en la posición de David y Marcos».

Castañón asegura que «conozco bien a Berto» y espera que dé un plus a una plantilla que sigue necesitando refuerzos, los cuales seguirán llegando en las próximas fechas según avancen las distintas opciones que mantiene abiertas el director deportivo del club, Alain Menéndez.

Además de un segundo delantero para que compita con Polo, el único específico con el que cuenta la plantilla, ahora lesionado, el Real Avilés también está escaso de efectivos en las bandas, con Diego Pereira y José Antonio, laterales de origen, teniendo que jugar como extremos por las circunstancias, además de Gowtham. Sin embargo, con los pocos recursos económicos con los que cuenta el club, las negociaciones con complejas.

Además de Polo, que ayer no se vistió, otro de los 'tocados' es Carlos Núñez, que todavía no ha dejado atrás los problemas en la fascia y que, después de no poder completar el encuentro del pasado domingo frente al Marino, ayer se ejercitó a menor ritmo. El club sigue pendiente del 'tránsfer' del meta Slavi.