Juanma Castañón sigue teniendo crédito para cambiar la mala dinámica del Avilés Alain Menéndez charla con los entrenadores, Juanma Castañón y Olmo Maroto, en La Toba. / MARIETA Alain Menéndez dice que «en ningún momento» se ha pensado en relevar al técnico pese a la racha de derrotas y se confía en remontar el vuelo NACHO GUTIÉRREZ Miércoles, 13 febrero 2019, 07:03

Cuando los resultados no acompañan el entrenador siempre es el primero en caer y los últimos resultados cosechados por el Avilés, con dos empates y ocho derrotas en los diez últimos compromisos, han disparado los rumores sobre un posible relevo en el banquillo blanquiazul como revulsivo para que el equipo sea capaz de reaccionar. Pero el actual inquilino, Juanma Castañón, sigue teniendo crédito en la dirección deportiva del club.

Eso es lo que afirma el responsable deportivo del primer equipo realavilesino, Alain Menéndez, cuando se le preguntaba sobre la situación del entrenador: «Desconozco de donde salen los comentarios al respecto, pero nosotros no nos hemos planteado en ningún momento la posibilidad de relevar al entrenador».

También aclara que no hay ultimátum para una hipotética derrota en la final del domingo ante el Madalena de Morcín: «Solo pensamos en ganar el partido, que es muy importante». Y a nivel general «mi única preocupación como director deportivo es que el Avilés consiga la permanencia, salvar la temporada y esperar que las cosas cambien la próxima. Lo demás no me interesa, en estas situaciones hay que estar tranquilos, apoyar al equipo y confiar en que saldrá adelante».

La presencia de Xiel en los últimos partidos del Avilés ha levantado las suspicacias sobre un posible regreso del praviano al banquillo blanquiazul en caso de que se decida un cambio de entrenador. El propio Xiel dice que no se plantea esa posibilidad y que los fines de semana se le puede ver por distintos campos de fútbol, como el domingo en el Suárez Puerta o hace unas semanas en San Gregorio, ya que desde hace unos meses reside en Oviedo. Aunque José Luis Díaz no va a soltar prenda si la hubiese, siendo como es el entrenador de cabecera de José María Tejero no extrañaría que volviese al Avilés en una situación de emergencia.

Pereira, baja por tarjetas

Castañón dirigirá hoy miércoles la primera sesión específica con vistas al partido del domingo en Santa Eulalia de Morcín. El técnico lenense no podrá contar con Pereira, que vio ante el Llanera su quinta tarjeta amarilla, y tampoco se espera el alta de Carlos Núñez.