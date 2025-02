Los jugadores tocados se recuperan y Rueda no adelanta su plan

El panorama deportivo del equipo blanquiazul se despeja por momentos y no habrá más bajas que las conocidas de Palanca y los sancionados Joao y ... Natalio. Pasto Álvarez, con un hombro lastimado, Álex Prendes, que tiene un esguince de tobillo, y Guille Vázquez, con sobrecarga muscular, estarán disponibles para la final y los tres en un once inicial que Luis Rueda no ha confirmado.

La gran duda es el sustituto del capitán y goleador Natalio, con muchas papeletas para Rafa Silveira, sin descartar la opción del belga Luca Napoleone e incluso la de Cedrick Mabwati. Otras posibles dudas estarían en los laterales y en la zona ancha entre Alagy Oliveira y Benéitez.

