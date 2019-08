Dos juveniles en tercera división Illán Flores y Óscar Suárez en el campo del Navarro, donde debutaron en Tercera división el pasado domingo. / MARIETA El equipo avilesino debutó ante el Vallobín el pasado domingo sin los dos porteros del primer equipo | Los avilesinos Óscar Suárez e Illán Flores jugaron en el primer equipo del Navarro ÁLVARO F. SÁNCHEZ AVILÉS. Jueves, 29 agosto 2019, 03:02

El equipo de Tercera división de la Sociedad Deportiva Navarro Club de Fútbol comenzó la liga 2019/2020 el pasado domingo contra el Club Deportivo Vallobín sin los porteros del primer equipo. Por un lado, Carlos Méndez López se encuentra de viaje a consecuencia de sus estudios y, por otro, el guardameta canadiense Aarón Peters no cuenta todavía con el transfer, un pase internacional que se le exige a su federación para jugar en la liga española. En su lugar disputaron este debut de liga los dos porteros del equipo que compite en la Liga Nacional Juvenil. Por un lado, el que salió a disputar el encuentro como titular fue Óscar Suárez, quien no encajó ni un solo gol durante los noventa minutos de partido. «Es un partido como otro cualquiera, sales a jugar y a darlo todo sea la liga que sea», explicaba el guardameta avilesino, a lo que añadía que «no puedes ponerte nervioso, si te entran los nervios por jugar en una división superior estás perdido, sales al encuentro con una desventaja más». El portero de 18 años, de Avilés y 1,80 de estatura, dio sus primeros pasos en los campos de fútbol en el Club Hispano de Castrillón y desde el primer año de alevines ha jugado siempre como portero en el Navarro, Suárez agradece el apoyo recibido por parte de todo el equipo, aunque de momento no sabe si volverá a jugar en Tercera y por eso se queda con el buen sabor de boca del domingo.

Por otro lado, el otro portero convocado, Illán Flores observó todo el encuentro desde el banquillo. «Yo ya he vivido una situación parecida. Cuando estaba en el Avilés Juvenil me tocó jugar varios partidos en el Suárez Puerta como portero titular», explicaba Flores, quién también señaló que «aunque no haya jugado, siempre es una experiencia bonita, de la que se aprende muchísimo de los compañeros, del equipo, encima el ambiente en el vestuario y en los entrenamientos es increíble». Flores también pertenece al equipo de Liga Nacional Juvenil del Navarro, y al igual que su compañero tiene 18 años y es de Avilés, aunque su trayectoria fue diferente. Flores jugó sus primeros partidos de fútbol como portero del Club Hispano de Castrillón, luego estuvo durante cuatro temporadas en el Real Oviedo Club de Fútbol, más tarde volvió a la ciudad para jugar durante seis temporadas más en el Avilés y desde el final de la pasada temporada se mantiene en la plantilla del Navarro. Cabe destacar que el Navarro debuto y venció a su rival con nueve bajas del primer equipo sustituidos por nueve canteranos.