Kevin Bautista aleja fantasmas y catapulta al Real Avilés frente al Arenteiro

Santy Menor Avilés Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:44 | Actualizado 21:57h.

El Real Avilés Industrial retomó la senda de la victoria dos partidos después merced a un ejercicio de resistencia defensiva frente al Arenteiro (1-0), que en los últimos minutos apretó de lo lindo obligando al Suárez Puerta a convertirse en el jugador número doce del equipo.

Como podía entreverse después de haber disputado casi todo el partido de Copa, la ausencia de Gete fue la principal novedad en el equipo inicial de Dani Vidal, comenzando el encuentro por primera vez como pareja en el doble pivote Adri Gómez y Kevin Bautista. En el Arenteiro, Jesús Arribas repitió con Julen Jon Guerrero y Ochoa arriba en lugar de Dani González y Mingo y reforzó la banda izquierda para intentar frenar a Isi Ros y Campabadal con un doble lateral: Llácer y Moreno.

Ampliar Isi Ros aguanta el balón ante la presión de Llácer. Pablo Nosti

Aunque el comienzo de partido fue mejor por parte del Real Avilés, la primera ocasión clara tendría color verde. Ochoa le hizo el lío a Babin y Álvaro tuvo que salvar por dos veces con el pie, eso sí, ante lanzamientos con poco ángulo, el segundo de Julen Jon, que, aunque más delgadito, lucía una melena idéntica a la de su padre.

Poco después comenzaría el festival del FVS, con dos solicitudes del Real Avilés, ambas sin efecto. Primero, Cayarga pidió penalti por un pisotón. Después, Raúl Rubio solicitó un codazo en la cara dentro del área. Pero tras varios minutos de revisión que impacientaron a todo el estadio, el colegiado extremeño Guillermo Conejero hizo por dos veces el gesto de 'no hay nada', perdiendo por tanto el conjunto blanquiazul la posibilidad de pedir ninguna revisión más, aunque lo cierto es que tampoco tuvo necesidad.

Las interrupciones, sin embargo, no desconcentraron a los blanquiazules, que, sin estar a su mejor nivel en lo técnico, sí estaban dominando a un Arenteiro que reducía su estrategia ofensiva a balones en largo a la espalda de Babin y Borja Granero buscando la velocidad y frescura de Ochoa y Julen Jon.

Campabadal tuvo la primera clara para el Real Avilés. Tras un balón en largo de Borja Granero, el lateral catalán le ganó la porfía a Llácer, se hizo hueco y, desde dentro del área soltó un zambombazo que repelió como pudo Diego García. En el rechace, Raúl Rubio tampoco pudo encontrar portería.

Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Campabadal (Viti, m. 86), Babin, Borja Granero (Eze, m. 54), Osky (Guzmán, m. 66); Adri Gómez, Kevin Bautista; Isi Ros (Quicala, m. 66), Cayarga (Gete, m. 54), Raúl Hernández; y Raúl Rubio. 1 - 0 Arenteiro Diego García; Jordan, Gorka Pérez, Lohr, Llácer (William, m. 74); Brais Val, Bastida (Aguza, m. 58);Richarte (David Ferreiro, m. 58), Julen Jon (Dani González, m. 74), Diego Moreno; y Ochoa (Mingo, m. 82). Gol 1-0: min. 45+3, Kevin Bautista.

Árbitro Guillermo Conejero (Comité Extremeño). Amonestó a Llácer, Gorka Pérez y al técnico Jesús Arribas.

Incidencias partido disputado en el Suárez Puerta ante unos 3.122 espectadores, una treintena del Arenteiro. Césped un poco blando. Luz artificial.

El Real Avilés llegaba bien a banda, sobre todo por la derecha, pero ningún centro encontraba rematador. El que más cerca estuvo fue un envío de Cayarga que rozó con la coronilla Raúl Hernández en el segundo palo.

Pudo marcar el Arenteiro en una jugada aislada. Ochoa recibió dentro del área, pivotó y, casi desde el suelo soltó un latigazo que golpeó en la cruceta. Pero los blanquiazules se rehicieron sin problemas y, ya en el tiempo añadido, que se fue a los nueve minutos por el FVS y un par de golpes, Kevin Bautista marcaría su segundo tanto de la temporada para adelantar el Real Avilés. El sevillano recibiría en la frontal de Campabadal, probó el disparo y la pelota, tras tocar en un rival, superó por arriba a Diego García. 1-0 merecido y a los vestuarios.

Ampliar Campabadal tuvo la primera gran ocasión del Real Avilés. Pablo Nosti

La segunda mitad comenzó con tensión, por una posible mano de Osky, que realizó uno de sus mejores partidos como blanquiazul. Sin embargo, el Arenteiro perdonó y no solicitó el FVS. El cuadro gallego, por debajo en el marcador, cambió su librillo y apostó por un juego más pausado y elaborado que acabó por poner en aprietos al conjunto blanquiazul, que pudo sentenciar a la contra, no lo hizo y tuvo que sufrir hasta el final.

Problemas físicos de Borja Granero propiciaron el debut en liga de Eze, que estuvo muy bien y se llevó varias ovaciones de la grada por su espectacularidad a la hora de ir al cruce. Junto al nigeriano, también salió al terreno de juego Gete por Cayarga, adelantando la posición de Kevin. Precisamente el sevillano rompió la motonía con un disparo lejano que se fue desviado, algo similar a lo que hizo poco después Quicala, con el mismo resultado.

Y a partir de ahí, quince minutos de sufrimiento para el Real Avilés. Después de la mejor jugada combinativa del partido, Dani González, futbolista cántabro que sabe lo que es marcar en le Suárez Puerta con el Rayo Cantabria, no encontró portería algo escorado desde dentro del área con la zurda. Quicala puso la réplica con un disparo precipitado a la contra, cuando tenía a dos jugadores para dar el pase, y Álvaro se erigió como salvador despejando un peligroso disparo lejano de Aguza que había tocado en Eze.

Tras un gol anulado por fuera de juego a Kevin, Álvaro, que ya había sacado antes un centro-chut de William, metió una mano milagrosa a remate de Jordan, permitiendo que tres puntos de oro se quedasen en el Suárez Puerta. Tras diez jornadas, el Real Avilés es quinto con 17 puntos.

