Kevin Bautista, jugador del Real Avilés: «La clave de mi adaptación a Primera RFEF ha sido el trabajo psicológico» El centrocampista sevillano lleva dos goles en ocho partidos y está siendo clave para Dani Vidal en su estreno en la exigente categoría

Kevin Bautista (Sevilla, 1998) fue uno de los ases que se sacó de la manga el director deportivo Miguel Linares la pasada temporada para el proyecto del Real Avilés Industrial en Segunda RFEF. Como siempre había competido en clubes andaluces, sus referencias en la ciudad eran escasas y algunas de las informaciones que llegaban por redes sociales no invitaban al optimismo. Sin embargo, el centrocampista se metió a la afición en el bolsillo desde el primer minuto y también a los entrenadores, pues fue indiscutible para Javi Rozada y también lo está siendo este curso para Dani Vidal.

Con cuatro goles en 34 partidos, 31 de ellos como titular, Kevin fue clave el ascenso del equipo a Primera RFEF, ganándose su continuidad en la plantilla tras haber llamado la atención de clubes de la categoría de bronce en el mercado invernal. Años atrás, el sevillano había estado en la dinámica del primer equipo del Córdoba en Segunda División, pero no se pudo asentar y necesitó bajar varios peldaños, llegando incluso a Tercera División, para relanzar su carrera.

«Cuando estuve en el Córdoba creo que me faltaron madurez y suerte. Me tocó bajar de categoría, ir mejorando diferentes aspectos y ahora que tengo la oportunidad de jugar en Primera RFEF quiero darlo todo para seguir mirando hacia arriba», comenta. Sobre su buena adaptación a la categoría, en la cual debuta, aunque ya había jugado en la antigua Segunda B, reconoce que la parcela que más trabajó y sigue trabajando es la «psicológica. Más que trabajar físicamente, lo psicológico es muy importante. Creo que tanto la ayuda de mi psicólogo, como de mi familia y mi pareja, está siendo de gran ayuda y gracias a ellos estoy haciendo el año que estoy haciendo».

«Después de dos derrotas sentíamos la obligación de ganar y tenemos un equipo experimentado que pelea hasta el final»

No en vano, el centrocampista andaluz suma dos goles en ocho partidos siendo mediocentro, y ha sido titular siempre que ha estado al cien por cien físicamente. El domingo, un tanto suyo dio tres puntos de oro al equipo frente al Arenteiro. «Veníamos con buena dinámica, pero después de perder ante el Castilla y en Ávila empiezan un poco los nervios y te sientes obligado a ganar. Al final el partido lo sacamos adelante porque tenemos un grupo con mucha experiencia y cada partido nos lo tomamos como una auténtica final. Así fue y por suerte todo salió bien».

Otro punto importante del encuentro fue dejar, más de un mes y medio después, la portería a cero. «Estábamos encajando muchos goles, creo que por más fallos defensivos nuestros que mérito de los rivales, y al final dejar la portería a cero es muy importante para nosotros». A nivel personal, sus números hablan por sí solos. «No me puedo quejar. El año ha empezado muy bien, quitando esas dos semanitas que estuve un poco tocado. El 'míster' me da mucha confianza, cuenta conmigo y esas dos semanas que estuve fuera me he cuidado más que nunca para volver como volví y gracias a Dios pude marcar y ayudar al equipo a ganar».

Aunque los goles y las estadísticas no le obsesionan, tiene claro que «a nivel personal los números son importantes y ojalá pueda marcar muchos más goles». El del domingo, gracias a animarse a tirar desde fuera. «Ellos se metieron en bloque bajo, éramos bastantes jugadores libres fuera y había que intentarlo como fuese».

Próxima parada, Cáceres, un campo «complicado y un partido que será difícil, como todos, pero creo que si hacemos bien las cosas podemos ganar». Y es que, aunque «como recién ascendido que somos el objetivo es la permanencia, los 17 puntos ya no nos los quita nadie».

