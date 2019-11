«La lesión me llega cuando estaba en el mejor momento» Jorge Cayarga recibe la atención de la 'fisio' Lorena Ramos en el césped de El Bayu. / PABLO NOSTI El Avilés perderá varias semanas a Jorge Cayarga por una rotura de clavícula y lamenta «dejar el equipo ahora que necesita de todos» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 26 noviembre 2019, 03:17

«Las lesiones nunca vienen bien, pero es cierto que en mi caso esta llega cuando estaba en el mejor momento». Jorge Cayarga es el último -ojalá- de una lista de futbolistas fuera de combate que se alarga semana tras semana. En Pola de Siero sufrió una brusca entrada de un defensa rival cayendo sobre el hombro derecho.

«Los campos sintéticos son muy duros, si llega a ser en uno de césped natural seguramente no me hubiese roto la clavícula», dice desde su domicilio, en el que guarda reposo con «bastantes dolores» en un hombro que lleva en cabestrillo desde su paso por el hospital San Agustín el domingo.

La sufrida en Siero es para Jorge la primera lesión seria, que quizás requiera intervención quirúrgica: «En juveniles tuve una rotura de tobillo, pero no necesité operarme, ojalá ocurra lo mismo ahora», dice. Lo sabrá tras pasar consulta en la mutualidad de futbolistas con el doctor José Antonio Rodas, que hace unas semanas logró evitar el proceso hospitalario con Imanol con un tratamiento conservador, que todavía se mantiene tras cuatro semanas.

Pase o no por la camilla, lo seguro es que Cayarga tiene que parar y eso es un contratiempo cuando estaba dejando ver su mejor versión como futbolista de ataque. Ha firmado cuatro goles, uno de penalti, uno de falta directa y dos en jugada, apareciendo por el segundo palo para remachar con la derecha: «En los últimos partidos me he ido encontrando cada vez mejor, con más confianza porque he jugado seguidos varios partidos completos y creo que eso es lo que necesitaba». Jugó media hora en el estreno de Gálvez y titular en los cinco partidos posteriores, mientras que Viti Amaro repartió a partes iguales titularidad y suplencia del avilesino, cuatro.

Al margen de su momento particular, a Jorge Cayarga le duele «dejar el equipo ahora, cuando necesita de todos. No estamos teniendo nada de suerte porque son muchas lesiones importantes y es normal que el equipo se resienta». Sobre la situación institucional y los retrasos en el pago de las nóminas espera «que se solucione cuanto antes, no es una situación fácil, sobre todo para los de fuera».