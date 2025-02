«Desde que llegué aquí el margen de error era cero y continúa siendo cero»

Sin tiempo para lamentos por la derrota de Mieres, el técnico del Avilés, Luis Rueda, ultima sus planes para la decisiva cita de mañana ... en Pola de Lena. «Perder siempre duele y sobre todo por la forma de hacerlo en Mieres. Creo que hicimos un partido correcto que se decide por un detalle, encima desgraciado para nosotros con un gol en propia puerta. Pero esto no para, ni cuando sumamos cuatro victorias consecutivas y mucho menos por una derrota. Lo bueno es que hay un partido muy cerca y solo estamos pendientes de ganar al Lenense».

El resultado de Mieres, con cuatro jornadas por delante -tres partidos en ambos casos- reduce el margen de error a cero. Luis Rueda recuerda que es el mismo de hace unas semanas: «Desde que llegué aquí el margen de error era nulo, con lo cual sigue siendo nulo. Pero no solo para el Avilés, en el mismo caso están todos los equipos, o casi todos en los dos subgrupos».

El Lenense, que planteó muchas dificultades en el Suárez Puerta, recibe al Avilés en su mejor momento, traducido en tres victorias consecutivas: «Es un buen equipo, aguerrido y que está teniendo buenos resultados. Pero mi manera de preparar el partido es exactamente igual que en los anteriores partidos, todos son muy difíciles, en cualquier campo y ante cualquier rival, y vamos con la idea de que va a ser muy complicado». Del rival destaca que «está muy bien organizado, tiene jugadores muy intensos, sobre todo en el aspecto defensivo. Llevan ya tiempo con Alfonso, el entrenador, y me parece un equipo muy peligroso. Sus últimos resultados así lo dicen».

«Tener a Edu y Vitolo fuera resta posibilidades, pero no podemos poner excusas en las lesiones»

Ahora que el Avilés tiene que demostrar sus merecimientos de estar entre los tres primeros, Luis Rueda matiza que «esos momentos empiezan en julio, en agosto. Cada partido es un nuevo examen y el fútbol te lo da cada semana. Llevamos una buena dinámica que no puede ser borrada por el resultado del miércoles y tenemos que confiar en el trabajo que estamos haciendo».

Con una plantilla que el técnico observa descompensada en algunas líneas, bajas como las de dos de sus titulares, Edu Cruz y Vitolo -además de Jaime y Palanca- suponen un trastorno importante: «Es cierto, son ausencias importantes. En la dinámica de un equipo siempre hay detalles que marcan y este lo es. Tener a Edu y Vitolo fuera resta posibilidades a la plantilla, pero debemos utilizar a los que estén bien y no se pueden poner excusas en las lesiones».