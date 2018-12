Lucas Anacker se asienta en Segunda B con el Ibiza Lucas, en un entrenamiento, con Álex Sánchez detrás. / UD IBIZA El exportero del Avilés acumula dos jornadas como titular sin encajar en el mediático equipo que preside Amadeo Salvo y dirige Palop SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 14 diciembre 2018, 03:08

Lucas Anacker está en el camino de conseguir lo que se propuso cuando, con apenas 19 años, abandonó su Santa Cruz do Sul natal para probar fortuna en una ciudad del norte de España. Apareció por La Toba en busca de un sitio en la plantilla del Real Avilés con la vitola de haber sido internacional en las categorías inferiores de Brasil, formado en la cantera del Inter de Porto Alegre, y gracias a su espectacular e incansable esfuerzo diario convenció a Pablo Lago.

Su camino ha sido cuanto menos tortuoso. Primero se tuvo que 'pegar' con un veterano de la profesión como Guillermo. Después le tocó competir con Esteve Peña, Carlos Castro y a última hora Borja Piquero. Pero su semblante nunca cambió y su actitud menos: trabajo, trabajo y trabajo. En medio de la tormentosa temporada que se vivió el pasado curso en Avilés, el brasileño aprovechó una oferta del Burgos, con quien se había medido el conjunto blanquiazul en la Copa del Rey, para dar el salto a Segunda B, una oportunidad que «me permitió aprender muchas cosas», asegura, a pesar de no llegar a debutar.

Con el futuro en manos de su representante, Lucas deja a un lado los números y se centra en lo que mejor se le da: ofrecer su mejor versión en cada entrenamiento y luchar por un puesto con ambición y sin vértigos. En verano pudo acabar en Portugal pero «no sé llegó a un acuerdo» y una semana después llegó la opción del Ibiza, un club dirigido por el expresidente del Valencia Amadeo Salvo, cuyo objetivo a largo plazo es jugar en Primera División. No en vano, el conjunto ibicenco saltó a la prensa nacional este verano cuando incorporó al italiano Marco Borriello.

Lucas está viviendo un sueño en la isla. «En verano compraron la plaza, están trabajando muy serio y yo vine encantado. Lo hacen muy bien en todos los ámbitos, son muy profesionales y no puedo pedir más», desgrana. En lo deportivo, el brasileño empezó como suplente de Álex Sánchez, pero lleva dos semanas en el 'once' y además sin encajar gol. «Estoy contento, pero tengo que seguir trabajando. La Segunda B es una categoría muy complicada, con más intensidad que Tercera y hay que competir al máximo nivel cada semana», admite.

El guardameta tiene la fortuna de ser entrenado por uno de los mejores porteros de la historia de España, Andrés Palop. «La verdad es que ayuda mucho que haya sido portero. Desde atrás se ve el fútbol mejor y él aprovecha sus experiencias para llevar el equipo de la mejor manera». La llegada del valenciano le ha dado un plus al equipo, a ocho puntos del 'play off'. Sin embargo, Lucas no se quiere salir del «partido a partido». Cosas del destino, el brasileño coincide en el conjunto isleño con otro exblanquiazul, el central burgalés Gonzalo.